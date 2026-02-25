ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢史上初フィギュアスケートのペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが25日、会見を行いました。

りくりゅうペアは現地15日のショートプログラム(SP)ではリフトのミスが響き5位発進となりましたが、翌日のフリーで完璧な演技を披露し、逆転で金メダルに輝きました。

ショートプログラム後について、木原選手は「ショートの直後は絶望感しか残っていなくて、点数差を見たときも逆転は厳しいかなというような点数に感じてしまっていた。7年間積み上げてきたものがここで終わってしまったんだという絶望感と戦っていました」と告白。

「一度は気持ちを切り替えようとトライしていたんですけど、なかなか上手くいかずに翌朝も起きたときから涙が止まらず、自分の中で試合が終わってしまったような感覚に陥ってしまった」と明かし、「その涙はなかなかコントロールすることができなくて、今までのスケート人生でそういった経験はなかったので、自分でも何が起きているか分からない状況に陥ってしまっていた」と話しました。

その後、公式練習などでかけられた言葉や日本からのメッセージを読み返し、「こんな形でオリンピックを諦めていいのかという思いが徐々にわいてきまして、『絶対勝ちに行こう』という気持ちをもう一度自分の中で作り直しました」という木原選手。

「夕方の公式練習が終わった後もまだ泣いていたんですけど、このまま泣いていてはダメだと切り替えて、泣いた顔をトイレで洗って全部流して、『もう一度強い自分に戻っていく』と心の中でつぶやいて、最後璃来ちゃんのところに行って『僕は大丈夫』と宣言してそこから立ち直ったと思っています」と会心のフリーまでの過程を振り返りました。