¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¡±þ±ç¤¹¤ëÆ£ÅçÉô²°£³ÎÏ»Î¤Î¾º¿Ê¤Ë´¿´î¡Ö¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¢ªÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤Ø¥¨¡¼¥ë¡ª¡ÖÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Î´èÄ¥¤ê¡¢À¸¤ÍÍ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡×
¡¡¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¤¥â¥È¤Î£×£é£Æ£é¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬£²£µÆü¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¿·µ¬¹¹¿·¡££³·î³«ºÅ¤ÎÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¤¬£²£´Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤¹¤ëÆ£ÅçÉô²°¤«¤é£³ÎÏ»Î¤¬¾º¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´¿´î¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï£²£´Æü¤¬ÈÖÉÕÈ¯É½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ä«¤«¤éÂ¿Ë»¤Î¤Ê¤«¡¢ÈÖÉÕÈ¯É½¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í·ÈÂÓ¤ËÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ£ÀÄ±À´Ø¤«¤é¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ËëÆâ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ø²æ¤Ë¤è¤ëÈÖÉÕ¹ß²¼¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÉü³è¾º¿Ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¿©»ö¤ò¤·¤¿¤µ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Î´èÄ¥¤ê¡¢À¸¤ÍÍ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Æ£Î¿²ï´Ø¤«¤é¤âÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÆþËë¡ÊÅìÁ°Æ¬½½¼·ËçÌÜ¡Ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡£½½Î¾Í¥¾¡¤«¤é¤ï¤º¤«£²¾ì½ê¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤ËÀ¾Â¼»á¤Ï´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¤Ü¤¯¤ÈÆ±¤¸°¦ÃÎ½Ð¿È¤Ç²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö»Õ¾¢¾ù¤ê¤Î²¡¤·ÁêËÐ¤¬Èà¤Î¶¯¤ß¡×¡Ö¸¦µæ¤µ¤ì¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¼åÅÀ¹îÉþ¤Ø·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÁØ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤ÏÆ£Å·À²´Ø¤¬¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¡ÖÈà¤ÏµîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¹â¹»À¸¤ÇÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸½Ð¿È¤Î½é¤á¤Æ¤ÎËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤È¤·¤ÆµîÇ¯¤ÎÂçºå¾ì½ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±Ç¯Â¤é¤º¤Ç´Ø¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤Þ¤À£±£¹ºÐ¤ÇËÍ¤¬¤¹¤´¤¤¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢½Õ¾ì½ê¤Ç¤ÎÈäÏª¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢À¾Â¼»á¤ÏÆ£ÁÔÂç´Ø¤¬À¾Ëë²¼¸ÞËçÌÜ¤ØÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£½Õ¾ì½ê¼¡Âè¤Ç´Ø¼èÆþ¤ê¤¬¸«¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÏÆ£Åç¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÉðÁÐ»³¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ£ÅçÉô²°¤ò»Ù±ç¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÊ³µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêËÐ³¦¤ò·ÑÂ³»Ù±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¸«¤»¡¢¡ÖÂçºå¾ì½ê¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ»Î¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£