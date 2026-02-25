辰巳ゆうと、下町キャンペーンは自分の“原点”「友達としゃべっているみたいなアットホーム感」
演歌歌手辰巳ゆうと（28）が25日、東京・葛飾区のアリオ亀有で新曲「ロンリー・ジェネレーション」の発売記念イベントを行った。
終了後に取材に応じた。
◇ ◇ ◇
−終えた今の気持ちは
初めてお邪魔させていただいた亀有。最初は正直、不安もあったんですけど、ファンの人がめちゃめちゃ温かく迎えてくださった。すげー盛り上げてくださったんで、めちゃめちゃ楽しかったです。
−みんなオールスタンディングでした
本当にファンの皆さんが「この曲は立ちたい」とかいろいろと意見を言ってくださるので、それに応じています。
−大きなライブホールと異なり、アットホームな雰囲気が直に伝わってきます
ホールとはまた違った近い距離感だからこそ、本当に普通にお話もできるし、あとは友達としゃべっているみたいなアットホーム感があります。これはキャンペーンじゃないとできないことだと思います。僕自身も本当に何も包み隠さず、日常の出来事であったり、皆さんにお聞きしたいことを話せるので、いい意味でかしこまらずにできるのがキャンペーンの良いところかなと思いますね。
−亀有の感想は？
自分自身がストリートライブをやっていた“原点”が下町。そういった場所でキャンペーンを行えるはキャンペーンの“原点”のような感じがする。またこれからもお邪魔したい。
−ファンにメッセージをお願いします
新曲「ロンリー・ジェネレーション」で今年こそ紅白に出場できるように頑張っていきます。応援をよろしくお願いします。