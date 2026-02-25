ビョン・ウソク（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/25】韓国俳優のビョン・ウソクがシャンパンメーカーのブランドアンバサダーに就任した。

【写真】韓国人気俳優が坂口健太郎＆TWICEサナと3ショット

◆ビョン・ウソクの起用理由


ドラマ「ソンジェ背負って走れ」（2024）などで話題となり、安定した演技力と存在感で注目を集めてきたウソク。洗練された雰囲気や誠実な姿勢、ポジティブなイメージがブランドが掲げる「輝かしい夢（Brilliant Dream）」と合致していることから起用された。

◆ビョン・ウソク、日本のプロモーション活動に参加


ウソクが参加したブランドキャンペーン映像とビジュアルコンテンツは、ブランド公式ホームページとSNSチャンネルを通じて順次公開される。日本国内のオンライン・オフライン両チャネルを中心に、プロモーション活動も継続される予定だ。

今後は活発なブランドコミュニケーション活動などに参加し、125年の伝統と職人精神を基盤としたブランドの価値を日本に伝えていく。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】