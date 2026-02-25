「ソンジェ背負って走れ」で話題のビョン・ウソク、125年続くシャンパンメーカーアンバサダー就任 起用理由は洗練された雰囲気＆誠実な姿勢

「ソンジェ背負って走れ」で話題のビョン・ウソク、125年続くシャンパンメーカーアンバサダー就任 起用理由は洗練された雰囲気＆誠実な姿勢