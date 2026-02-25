ドル円１５５．８５近辺、ユーロドル１．１８０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は155.85近辺、ユーロドルは1.1805近辺で推移している。この日は両通貨ペアの値動きが対照的になっている。ドル円は155.35から156.04までのレンジで振幅を繰り返しており、足元の水準はほぼ前日NY終値付近に落ち着いている。



ユーロドルは明確な上昇の流れを示している。東京早朝の1.1772付近を安値に買われ、足元では高値を1.1808レベルに更新している。



注目されたトランプ一般教書演説では目新しい材料は提供されず。前日のドル高にポジション調整が入っている。ドル円も売りが先行したが、日銀人事がハト派的な委員指名となったことで円売りが入り、方向性が錯綜している。



USD/JPY 155.80 EUR/USD 1.1805

