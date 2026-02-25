第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン

重賞５勝目を狙うレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、雨が強く降るＷコースを単走で６ハロン８３秒３―１１秒８。４コーナーでは前を走る馬を避けるように、内めに進路を取って力強く駆け抜けた。田中博調教師は「シチェーション的に前方外めにキャンターの大群がいたので、進路を迷ったみたいです。それに馬も若干ちゅうちょしたところはありましたが、ゴール後の雰囲気は、この子らしいものがあったかなと思います」と合格点を与えた。

万全の状態で臨んだ２走前の毎日王冠を快勝。当時と比べると「先週から着実に良くなっていますが、毎日王冠の時の方が活気に満ちあふれていたような感じがします」と、良化の余地を残しているとジャッジする。

前走のマイルＣＳはイレ込みがきつく１２着。「今回も落ち着きはカギになると思いますが、中山では過去にそこまでイレ込みがきつくてパフォーマンスに影響しそうというのは記憶にない」。重賞２勝の中山の舞台に替わって本領発揮を期待する。