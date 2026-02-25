Shokz Japanは、サカナクションの山口一郎氏をブランドアンバサダーに起用。これを記念し、山口氏監修のもと、独自の視点と世界観を細部にまで落とし込んだという「OpenFit 2+山口一郎モデル」を共同制作。コラボ記念プロジェクトとして、山口一郎サイン入りグッズ プレゼントキャンペーン、限定スペシャルボックス 抽選販売(世界300セット限定)、および「OpenFit 2+ 山口一郎モデル」の一般発売を段階的に展開する。

OpenFit 2+ 山口一郎モデル

2007年にサカナクションとしてメジャーデビューした山口氏は、音楽と真摯に向き合いながら、常に新しい表現や可能性を探り続けている。「既存の枠組みにとらわれることなく、進化を続けるその挑戦的な姿勢は、耳をふさがないという新しい聴き方を提案し、オープンイヤーという文化を切り拓いてきたShokzの歩みと重なる」という。

また、山口氏は、ブランドアンバサダー就任以前より、朝から夜まで、時には眠りにつく瞬間まで、日常のパートナーとしてShokzのオープンイヤー型イヤフォンを愛用。YouTubeなどの自身の発信を通じて、その魅力や体験を紹介してきた。

「こうした山口さんの挑戦的な姿勢と、オープンイヤーという新しい価値への深い理解に共感し、山口さんをブランドアンバサダーとして迎えることを決定した」という。

コラボ記念プロジェクト スケジュール

「OpenFit 2+ 山口一郎モデル」

第一弾｜山口一郎サイン入りグッズ プレゼントキャンペーン期間：2026年2月25日10:00 ～ 2026年3月1日23:59【賞品】A賞：サイン入り 山口一郎限定スペシャルボックス×3B賞：サイン入り OpenFit 2+ 山口一郎モデル ×5C賞：Shokzポイント 1,000ptD賞：Shokzポイント 500pt 第二弾｜限定スペシャルボックス 抽選販売（世界300セット限定）受付期間：2026年2月25日10:00 ～ 2026年3月1日23:59当選発表：2026年3月2日発送：2026年3月3日以降順次 第三弾｜「OpenFit 2+ 山口一郎モデル」一般発売発売：2026年3月3日0時より 数量限定販売開始

Shokzの「OpenFit 2+」をベースに、山口氏ならではの美学やストーリーを随所に反映した限定コラボモデル。

イヤフォンケースの内側には、「No turning back - only the becoming of what’s yet to be.」(元に戻るのではなく、新しくなる)というメッセージを刻印。この言葉は、山口氏がうつ病からの療養期間を経てサカナクションとしての活動を再始動する中で掲げてきた、新たな決意を象徴するフレーズであり、コラボレーションを象徴するメッセージでもある。

イヤフォンケースの内側

イヤフォン本体には、「イチ（1）・ロ（6）ー」と読ませる語呂合わのナンバリングを刻印。一見すると無機質な工業製品の型番のようでありながら、そこには「自身の名を冠して届ける」という責任と、ファンへ向けた密かなメッセージを込めたという。

限定スペシャルボックス(世界300セット限定/抽選販売/再販予定なし)━

限定スペシャルボックス

限定スペシャルボックスには、以下を収録する。

OpenFit 2+ 山口一郎モデル 山口一郎アクリルカード＆巾着ポーチ スプリング式ミニポーチ(イヤフォンケース収納用)

限定スペシャルボックスのデザインは、2025年にリリースされたサカナクションの楽曲「怪獣」「いらない」のジャケットアートワークなど、サカナクションに関わる様々なデザインを手がけている平林奈緒美氏が担当。ブラックのラバーストラップをアクセントに、洗練された佇まいに仕上げている。

ギフトボックスの右上には「0106-XXX」のホログラムナンバーステッカーを貼付。世界に一つだけの番号を持つ、本企画でしか手に入らない特別な一箱となる。