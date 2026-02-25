◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）追い切り＝２月２５日、栗東トレセン

２連勝中と勢い十分なソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、浜中俊騎手を背にＣＷコースで半マイル追いで仕上げた。マテンロウシルビア（４歳１勝クラス）２馬身半追走する形でスタートし、５２秒２―１１秒１で鋭く伸びて半馬身遅れてフィニッシュした。鞍上は「リードホースを抜かないように、バランスを整えるようにという指示でした」と意図を説明。「先週より反応自体は良くなっているし、半マイルなので余力もあった。変わらずきています」と納得の表情を浮かべた。

前走の河津桜賞は向こう正面から早めに動き、直線でも長くいい脚を使って大外から差し切り勝ち。「苦しいポジションから差し切ったのは力がないとできないことなので評価できると思います。ここでいい結果を出してクラシックに行ければ」と鞍上。３連勝で重賞初制覇を飾り、桜本番へ華麗なステップを踏む。（山本 理貴）