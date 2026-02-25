静岡市が2030年に東静岡駅北口の市有地へ整備を目指す新しいアリーナ。25日、静岡市はそのイメージを公表。新しいアリーナの具体的な姿がみえてきました。



25日に開かれた静岡市の臨時会見。公募されていた新アリーナ整備･運営事業の落札者が発表されました。



（静岡市 難波市長）

「落札者は株式会社NTTドコモを代表企業とするThe ShizuokaAllianceです」





入札に参加を表明したのは2つのグループで、最終的には1グループの入札となり、大手通信キャリア「NTTドコモ」を代表企業にした17社の企業からなるグループが落札。構成企業には、静岡鉄道や静岡ガスなど地元企業のほか、ベルテックス静岡の運営会社なども参画しています。（静岡市 難波市長）「全国でアリーナのこういった整備、運営がなされていますけども、私の知っている限りでは、これだけの構成企業、協力企業が入ってるものっていうのは非常に少ないと思います。（ドコモと）地元企業みんなで力合わせてアリーナを盛り上げる、それから地域全体ですね、静岡市全体を盛り上げていこうということが、この構成企業がたくさんあるということで実現できると思います」新アリーナは市と企業グループが費用を分担して建設し、完成後は市が所有して企業グループが運営する方式がとられます。新アリーナのコンセプトは、「REBOOT SHIZUOKA」。感動で静岡の未来を加速させると、うたっています。（静岡市 難波市長）「リブートですから、再起動、パソコンの再起動のようなものですけど、静岡を再起動しましょうということが基本的な考え方、基本方針になっています。最高の熱狂で、誰もが憧れる場へということで、国内最高水準のアリーナ環境と、それから域内外の大規模コンテンツの誘致により、来場者、選手、演者の憧れの場、ここでぜひプレイをしてみたいとか、ここでぜひコンサートをやってみたいというような場所にしていくということです」アリーナの高さは30メートルで、スケール感のある造りとなり、収容人数は1万人の規模となるということです。設計・建設費は約363億円。このうち市の負担額は300億円で、民間負担の運営権対価およそ63億円を含めての費用となります。市の負担額の上限に民間の負担の運営権対価を上乗せするかたちでの提案となりました。（静岡市 難波市長）「やはり事業者にとって一番大事なことは、運営をしたときに採算性が取れるかどうかですね。建設時点で63億円上乗せをしても、それ以上に集客力が上がって、この運営の採算性が上がるという判断をされたんではないかなと思います」また建設に向けた寄付金について、市は25億円を目標に掲げています。それも含めた市の実質的な負担額は…。（静岡市 難波市長）「財源、いろいろなものを使いますので、交付税のある市債発行、債権発行をしていくっていうことになりますので、実際の市の実質負担額は147億円でしたか。147億円になると思います」新アリーナは、プロスポーツの試合、音楽興行を両立させて、年間112万人の来場者を目指す方針だということです。（静岡市 難波市長）「この来場者数ですけど、年間約70万人を我々想定をしていました。それに対して112万人ということですので、非常に大きな来場者目標を立てているということになります。静岡市にとっては、市全域への経済波及効果というのが非常に大事ですので、非常にいい提案だと思っています」振り返れば、1990年代から湧いては消え、紆余曲折があったアリーナ構想。過去には、老朽化した県営の草薙体育館を東静岡に移転して、多目的アリーナとする構想もありましたが…。川勝前知事がこれに反し、静岡学園跡地に移転を決め、「このはなアリーナ」が完成。結局、当時の土地はというと…。（記者）「東静岡駅を降りると、まず目の前に広がるこの場所。ここが長年使い道が決まらず、空き地となっている市の土地です」長い間、空き地のままでした。その後、田辺前市長が…。（静岡市 田辺 前市長）「ローラースポーツ。整備をしようと」使い道が決まるまでの暫定的な施設として、ローラースポーツ施設を整備。その後もアリーナの検討はされていましたが…。2023年に難波市長が就任すると…。（静岡市 難波市長）「誘致案件にするのか、公的関与を強めるのかというところで。方針変更になりつつありますから、まあそういう面では前市長の時と少し違うと思いますけれども」基本計画の策定や、事業手法を固めるなど、建設に向けて一気に加速。2025年8月から事業者の公募を行うところまで進んでいました。そして、ついに決定した事業者。（静岡市 難波市長）「ワクワク感と楽しさということですね、これが非常に詰まったアリーナになると思います」静岡市とNTTドコモを代表としたグループは、3月下旬に基本協定を結び、市議会で議決されれば、7月に事業契約を締結。設計期間を経て、2027年8月からアリーナの建設を始め、供用開始は2030年4月を予定しているということです。