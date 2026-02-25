２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんの“推し”のお菓子をめぐり、メーカーが反応した。

現地時間２２日に閉会式を迎えたミラノ五輪において、現地で解説を務めた菜那さん。マネジャーが運営するインスタグラムでは、菜那さんが大好きなお菓子を持って笑顔を見せる写真がアップされていた。そのお菓子とは茎わかめ。激シブな好みだ。

これに対し、茎わかめを製造する「壮関」は２５日までに、同社の公式Ｘ（旧ツイッター）で反応。「元スピードスケート選手の高木菜那さんが茎わかめを持ったお写真を、マネージャーさんがＩｎｓｔａｇｒａｍで投稿してくださいました！なんとオリンピック期間中も現地で食べてくださっていたそうで…本当に嬉しいです ありがとうございます！」とポストした。

すると、菜那さんは「ミラノに茎わかめ持参したら、まさかくきりん（茎わかめの公式キャラクター）がシェアしてくれました くきりんはやっぱり美味し…間違えた！茎わかめはやっぱり美味しいです笑」と返信。同社も「わぁ！ご返信ありがとうございます 茎わかめ食べていただけて嬉しいです くきりんもまさかミラノに連れて行ってもらえるなんて！と驚いてます」と返すなど、ほほえましいやりとりを見せた。

マネジャーが投稿したインスタでは、写真とともに「いまはトランジット中なのですが、お腹すいたねぇ〜と話していたら、『あ、これあるよ！』と、また茎わかめが降臨しました！約３週間の渡航の帰国のタイミングまでストックされていた茎わかめ。一体何袋買って持参したんでしょうか、、、恐るべし」とコメント。フォロワーからは「渋いな！！」「ナイスです」「私も大好き」「おいしいですよね！」など反響が寄せられていた。