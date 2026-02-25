大阪マラソン（２２日）で、２時間９分３５秒で３４位だった吉田響（２３）＝サンベルクス＝が前半にスペシャルドリンクを取れなかった問題で、ボトルが密集して見つけづらく、見つけられたとしても他の選手のボトルを倒さないと取れない状況だったことが２５日、判明した。

初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響は有言実行で、超積極的なレースを展開。７・８キロでペースメーカーを置き去りにして独走した。３５キロ以降に失速し、２時間９分３５秒で３４位に終わったが、成績以上のインパクトを残した。

レース当日の最高気温は２１度。トップランナーがゴールする午前１１時台でも１８度となり、冬マラソンとしては暑かった。吉田響が終盤に失速した理由のひとつはレース序盤、３回もスペシャルドリンクを取れなかったことが挙げられる。集団でボトルが取りにくかった１回目（５・３キロ）だけではなく、独走態勢に入っていた２回目（９・５キロ）、３回目（１４・９キロ）でもボトルを取れなかった。特に３回目は、サングラスを上げて、ペースを落として慎重に取りに行ったが、手を出さずにスルーした。ようやく４回目（２０・２キロ）で初めてスペシャルドリンクを飲むことができた。

レース直後、吉田響はスポーツ報知の取材に対し「（序盤の）スペシャルドリンクのテーブルに僕のボトルはないように見えました。僕の見落としの可能性もありますし、結果に対して、言い訳するつもりはありません。後半はボトルを取れましたし、大会スタッフの皆さんは一生懸命にサポートしてくれているので、感謝しています」とコメントしていた。

大会翌日の２３日以降、吉田響をサポートするチームは、レース全体について検証。その中で前半にスペシャルドリンクを取れなかった問題についても精査した。映像などで確認した結果、ボトルの数に対してテーブルのスペースが極端に狭かったことが判明。東京マラソンなど他のレースに比べると、テーブル上にボトルが密集し、吉田響に限らず、全選手が１キロ約３分ペース（時速約２０キロ）のペースで走りながら取るには非常に難しい状況だった。特に１回目の給水ポイントでは一般参加の吉田響のボトルは招待選手のボトルの外側（歩道側）にあった。第２集団では自分のボトルを取るために他の選手のボトルを倒してしまう事態も発生していた。

吉田響専任の瀧川大地プロコーチ（３７）は「響をサポートする我々がもっとボトルを分かりやすく工夫すべきだったという反省点があります」と前置きした上で「響は『前半のスペシャルドリンクのテーブルで自分のボトルを見つけられなかった』と言っています。見つけられたとしても、他の選手のボトルを倒してまで自分のボトルを取るような男ではありません」と話した。

スペシャルドリンクを取れなかった吉田響は、大会側が用意したゼネラルドリンクで給水。その紙コップはゴミ箱に捨てる気遣いを見せて話題となった。「前半にスペシャルドリンクを取れたとしても結果が良くなったとは分かりませんし、レース後、体調は順調に回復しています」と瀧川コーチは冷静に話した。

昨年の大阪マラソンでは、先頭集団が３０・５キロの本来の折り返し地点より約２０メートル先にある地点でターンする運営ミスがあったが、今年は折り返し地点の目印を大きくするなど改善された。来年大会では、レースがさらに安全、円滑に行われるために、スペシャルドリンクの運用について、テーブルを大きくするなど、選手がボトルをより取りやすくする改善が求められる。（竹内 達朗）