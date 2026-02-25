スタバ初の″ひなまつり″フラペチーノが新登場2月25日・26日は会員限定で先行販売も。

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月27日から「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、全国のスターバックス店舗で販売します（一部店舗を除く）。

アールグレイが香るバスクチーズケーキも登場

「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」の上品な味わいはそのまま、ひなまつりを祝うお菓子として親しまれている、香川の伝統的な祝い菓子"おいり"風3色あられをトッピング。桃・橙・緑のやさしい色合いで、ほんのりと甘く軽やかな食感が、ひなまつりを華やかに彩ります。

カップの底には、ぷるんとした食感のミルクプリンと白桃ジュレを、また白桃の味わいのボディには、やさしい甘さのサクラソースを合わせ、白桃と桜の風味が重なる春らしい味わいを楽しめます。

キッズからシニアまで手に取りやすいショートサイズのみの提供です。

価格は、テイクアウトが638円、店内利用は650円です。

また、香り高いアールグレイ茶葉を使った「アールグレイ バスクチーズケーキ」が新登場。なめらかなアールグレイバスクチーズ生地の下には、大麦入りビスケット生地を組み合わせています。ザクッとした食感と香ばしさがチーズのコクと紅茶の香りを引き立て、春のティータイムにもぴったりな味わいに仕上がっています。

価格は、テイクアウトが510円、店内利用は520円。

会員限定で先行販売を実施

なお、ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」が一足早く楽しめる先行販売を、2月25日と26日に実施。

「Mobile Order & Pay」で注文するか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内の2次元コードを店頭レジで提示すると、利用できます。

いずれの商品も、一時的な欠品または早期に販売を終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部