ジェームズ・ワン＆ジェイソン・ブラム製作のホラー映画『Lee Cronin's The Mummy（原題）』が、『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』の邦題で5月15日に公開されることが決定。あわせてティザー予告と日本版ポスターが公開された。

本作は、『死霊館』シリーズや『マリグナント 凶暴な悪夢』のワン、『M3GAN／ミーガン』のプロデューサーであるブラムによるホラースタジオ・ブラムハウス、そして『WEAPONS／ウェポンズ』を手がけたワーナー・ブラザースがタッグを組んだミステリーホラー。サム・ライミのカルトホラー映画『死霊のはらわた』の正当続編『死霊のはらわた ライジング』の監督に抜擢されたリー・クローニンが監督を務めた。エジプトの歴史的都市伝説の代表ともいえるミイラの呪いを題材に、少女失踪の真相解明に向けて、エジプトの因習や伝説に紐づいた数々の謎と恐怖が交差する。

主演を務めたのは、『ミッドサマー』のジャック・レイナー。そのほか、『ヴィクトリア』のライア・コスタや『ムーンナイト』のメイ・キャラマウィらが脇を固める。

エジプトに駐在中のジャーナリスト一家の8歳の少女ケイティが、ある日突然姿を消す。懸命に探す家族だったが、非協力的な警察組織や言葉や文化の壁に阻まれ、異国の地での捜索は困難を極める。愛する娘が見つけられないまま、家族は失意の帰国の途に着く。8年後、悲しみのなか暮らす家族に、少女発見の一報がもたらされる。待ち望んだ喜びの再会のはずだったが、家族が目にしたのは、あまりにも変わり果ててしまったケイティの姿だった。そして、彼女の帰宅と時を同じくして、家族の周辺で、おぞましく不穏な出来事が次々と起こり始める。空白の8年間にケイティに何が起こったのか。その真相に近づいた時、エジプトのある呪われた土地にまつわる、身の毛もよだつ、恐ろしい秘密が明らかになる。

公開されたティザー予告は、封印されていたかのような棺から、失踪した少女が変わり果てた姿で見つかる映像から始まる。黒いピラミッド、呪文が書かれた布、謎めいた異端の儀式、禁忌の土地など、不穏でおぞましくミステリアスなモチーフが、象徴的なキーワードと共に浮かび上がる。そして、身動きしないケイティの検死写真を撮影するカメラのフラッシュが焚かれたとき、死んでいるかのように見えた少女が突然目を覚ます。空白の8年間、少女にいったい何が起こったのか。

あわせて公開された日本版ポスターは、棺の中で眠る少女を捉えたデザインとなっている。

（文＝リアルサウンド映画部）