自民党の小林孝一郎さんに聞きました。

【写真を見る】自民党の参議院議員 小林孝一郎さん「党派を超えて議論を深める中で、1つひとつ予算を成立に向けて前に進めていけたらと」

──まず衆院選での自民党大勝後、初となる特別国会が開かれていますが、雰囲気はいかがでしょうか。

（小林孝一郎さん）

「そうですね。自民党は今回多くの議席をいただくことができまして、安堵した部分もあるんですけども、やはりしっかりと結果を出してほしい、結果を出す政治を行ってほしいという大きな期待をいただいたと思っております」

「今はどちらかというと、これからの特別国会をしっかりやっていこうということで、党内は少し緊張感のある状態で、今、そういった雰囲気になっておりまして、これから頑張っていこうという気持ちでみんな思っています」

──小林さんは衆院選の間も候補者の応援で各地を回られていたと思います。有権者の声などはどのように受け止められましたか。

（小林孝一郎さん）

「やはり岡山県内回らせていただく中で、多くいただいた声が、今の生活をなんとかしてほしいという声が多かったです。



物価高の対策、地域の産業をしっかり支えてほしい、こうしたことを国政の場で結果を出してほしいという声をたくさんいただいてきました。



政治としてしっかりと政策を実現していくこと、このことを、皆さんにご要望としていただいたところであります」

予算案は早期に成立するか

──特別国会では2026年度の予算案が早期に成立するかという点も注目されていますが、これからどのような審議や流れが重要になってくると思いますか。



（小林孝一郎さん）

「解散総選挙がありまして、これから国会がスタートということで、今始まったところであります。早期に予算の成立ができるようにですね、衆議院、参議院、連携をして進めていきたいと思っております。

また、衆議院のほうは大きく議席をいただきましたけれども、参議院のほうは少数与党という状態であります。



野党の皆さんの声もしっかりとお聞かせいただいた上で、党派を超えて議論を深める中で、1つひとつ予算を成立に向けて前に進めていけたらと思ってます」

──参議院では少数与党という状況ですけれども、自民党の参議院議員としてどのような役割を果たしていきたいと思われますか。

（小林孝一郎さん）

「参議院というのは熟議の府と言われています。しっかりと議論を尽くしていくこと。また、衆議院から送られてくる予算でありますとか法案、こちらの最後の仕上げをするのが参議院であります。



野党の方のご意見にもしっかりと耳を傾けながら、丁寧に物事を進めていって、早期に成立を図ることによってですね、国民の皆さん、県民の皆さんに政策をお届けできるように頑張っていきたいと思ってます」