「来ちゃった」夫の浮気相手が家に突撃！ 焦った夫は未就学児を置いて家を出て
「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
「太郎君ママ、美容なんて興味ないでしょ」
周囲のママ友たちからは下に見られ、そんな嫌味を言われるか、あるいは無視をされる日々。
ある日帰宅した夫に一本の電話が。相手は女性のようです。
慌てて出ていった夫は1通のメールを送ってきたのみでその晩は帰宅せず。さすがにおかしいと気づいた太郎君ママでしたが…。
そんな時、D君ママとAちゃんママ友のトラブルを目撃！ Aちゃんママは、夫とD君ママが不倫をしていると勘違いして殴りかかっていったのです！ しかしその横で震えるCちゃんママ。太郎ママが声をかけると、「実は私なの…Aちゃんママの旦那さんと浮気してるの」と激白されてしまいました。Aちゃんママに真実を伝えるわけにもいかず、悩む太郎君ママなのでした…。
■なんで来た？
子どもだけに留守番させるなんて…許せませんね。
夫にモヤモヤしつつ、ママ友トラブルに巻き込まれてしまい心が落ち着く暇がありません…。太郎君ママに早く平穏な日々が訪れるといいですね。
著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』