「クラブ史上最も奇妙な移籍」英２部首位クラブに電撃加入の韓国逸材が２戦連続メンバー外…現地メディアは獲得を疑問視「ランパード監督はもはや彼を好ましく思っていないよう」
トッテナムが保有する韓国代表の逸材MFヤン・ミンヒョクは今冬、イングランド２部ポーツマスへの期限付き移籍を切り上げ、同リーグで首位に立つコベントリーへレンタルで加入した。
だが、フランク・ランパード監督の信頼を掴めず、リーグ戦では途中投入が３試合のみで出場時間は計29分。ここ２戦はベンチ入りメンバーからも外れている。
この19歳の獲得そのものを疑問視する声が上がるのもいわば当然か。英メディア『FOOTBALL LEAGUE WORLD』は、「この10代の選手が先発出場したのは、１月のFAカップ３回戦でストークに敗れた試合のみ。この一戦では、彼には合わない（中盤の）センターで起用された。サイドで活躍する機会も与えられていない」と指摘。
ファン解説者であるクリス・ディーズ氏の「ヤン・ミンヒョクの移籍は、コベントリーの歴史上最も奇妙な移籍の一つとして記憶されるかもしれない」という批評を掲載した。
そして、「ヤンの加入が発表された時でさえ、誰も飛び上がって喜ぶ様子は見られなかった。ポーツマスで、彼はまずまずの選手だった。特に爆発的な活躍をしたわけでもなく、トッテナムが（いったん）彼を呼び戻したことに（ポーツマスの）ファンもそれほど動揺しているようには見えなかった」と綴り、こう続けた。
「ランパード監督は明らかに彼の獲得に賛成していたにもかかわらず、もはや彼を好ましく思っていないように見える。非常に奇妙な結果だ」
このまま試合に出られなければ、北中米ワールドカップ出場も危ぶまれる事態となるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」
だが、フランク・ランパード監督の信頼を掴めず、リーグ戦では途中投入が３試合のみで出場時間は計29分。ここ２戦はベンチ入りメンバーからも外れている。
この19歳の獲得そのものを疑問視する声が上がるのもいわば当然か。英メディア『FOOTBALL LEAGUE WORLD』は、「この10代の選手が先発出場したのは、１月のFAカップ３回戦でストークに敗れた試合のみ。この一戦では、彼には合わない（中盤の）センターで起用された。サイドで活躍する機会も与えられていない」と指摘。
そして、「ヤンの加入が発表された時でさえ、誰も飛び上がって喜ぶ様子は見られなかった。ポーツマスで、彼はまずまずの選手だった。特に爆発的な活躍をしたわけでもなく、トッテナムが（いったん）彼を呼び戻したことに（ポーツマスの）ファンもそれほど動揺しているようには見えなかった」と綴り、こう続けた。
「ランパード監督は明らかに彼の獲得に賛成していたにもかかわらず、もはや彼を好ましく思っていないように見える。非常に奇妙な結果だ」
このまま試合に出られなければ、北中米ワールドカップ出場も危ぶまれる事態となるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」