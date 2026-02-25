「ひそかに育成している」ドイツ強豪に電撃移籍もいまだ出場機会はなし。それでも地元メディアが19歳日本人に期待するワケ「欧州トップレベルでも活躍できることを証明している」
フランクフルトの19歳DF小杉啓太に地元メディアが注目している。
現在19歳のDFは、今冬にスウェーデンのユールゴーデンからフランクフルトへ電撃移籍。欧州５大リーグへのステップアップを果たしたなか、新天地での出番はまだない。
それでも小杉について、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』は、欧州のビッグクラブから関心を集めている左SBナタニエル・ブラウンの後継者になり得る存在だと考えているようだ。
「フランクフルトは左サイドバックの後釜をひそかに育成している。ブラウンの成長ぶりを考えると、今夏の移籍はほぼ避けられないだろう。しかし、それに対応するための準備を進めている。万が一に備えて、昨年のクリスマス直前に先手を打ち、小杉をユールゴーデンから獲得した。スポーツディレクターのティモ・ハルドゥングは『彼はスウェーデンリーグでもヨーロッパのカップ戦でもレギュラーとしてその実力をすでに証明しており、大きな成長の可能性を秘めている』と語っていた。今こそそのポテンシャルを開花させる時だ」
また同メディアは小杉のこれまでの実績や姿勢に着目しつつ、期待を寄せる。
「小杉はスウェーデンでヨーロッパのトップレベルでも活躍できることを証明した。公式戦62試合で12ゴールという記録は悪くない。ライバルでもある同僚のブラウンをとてもリスペクトしており、その姿勢こそが健全な成長の基盤になる。今季のリーグ戦残り11試合で出場できるチャンスはまだある」
今季中に小杉のフランクフルトデビューは見られるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
