のん、黒ミニドレスで魅了！『SPUR』オフショットをファンが大絶賛「オフショットだけで写真集が出せるレベル」
のんが、アメーバオフィシャルブログを更新。表紙を務めたモード誌『SPUR（シュプール）』4月号（2月20日発売）の撮影オフショットを複数枚公開し、ファンから反響を呼んでいる。
■のんの着こなしに称賛の声「どんな衣装もアートにしてしまうのんちゃんは魔法使い」
のんは2月23日、「オフショット」と題してブログを更新。「SPURオフショット」とシンプルにつづり、ハッシュタグに「#オフショット」「#SPUR」「#CELINE」と添えて、CELINEのアイテムを取り入れた洗練されたコーディネートを複数枚公開した。
黒のミニドレス姿で凛とした表情を見せるカットや、ジャケット×デニムのマニッシュなスタイル、屋上で風を感じるナチュラルなショットなど、全10点。多彩な衣装とともに、様々な表情を見せている。
この投稿にファンからは、
「オフショットだけで写真集が出せるレベル」
「のんさまの表紙が尊い」
「黒のミニワンピとってもかわいい」
「1枚1枚 個性溢れてて魅力満載」
「のんちゃんらしくて、カッコいい」
「いやいや、どれもクオリティ高過ぎでしょう」
「かわいい～キレイ～カッコイイまで変幻自在」
「綺麗」
「好き」
「ギュッとしたい」
「どんな衣装もアートにしてしまうのんちゃんは魔法使い」
などの声が寄せられている。
