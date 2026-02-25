のん、黒ミニドレスで魅了！『SPUR』オフショットをファンが大絶賛「オフショットだけで写真集が出せるレベル」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが、アメーバオフィシャルブログを更新。表紙を務めたモード誌『SPUR（シュプール）』4月号（2月20日発売）の撮影オフショットを複数枚公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■のんの着こなしに称賛の声「どんな衣装もアートにしてしまうのんちゃんは魔法使い」

のんは2月23日、「オフショット」と題してブログを更新。「SPURオフショット」とシンプルにつづり、ハッシュタグに「#オフショット」「#SPUR」「#CELINE」と添えて、CELINEのアイテムを取り入れた洗練されたコーディネートを複数枚公開した。

黒のミニドレス姿で凛とした表情を見せるカットや、ジャケット×デニムのマニッシュなスタイル、屋上で風を感じるナチュラルなショットなど、全10点。多彩な衣装とともに、様々な表情を見せている。

この投稿にファンからは、

「オフショットだけで写真集が出せるレベル」

「のんさまの表紙が尊い」

「黒のミニワンピとってもかわいい」

「1枚1枚 個性溢れてて魅力満載」

「のんちゃんらしくて、カッコいい」

「いやいや、どれもクオリティ高過ぎでしょう」

「かわいい～キレイ～カッコイイまで変幻自在」

「綺麗」

「好き」

「ギュッとしたい」

「どんな衣装もアートにしてしまうのんちゃんは魔法使い」

などの声が寄せられている。

