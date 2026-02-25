日経225オプション3月限（25日日中） 6万5000円コールが出来高最多1119枚
25日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5059枚だった。うちコールの出来高が8548枚と、プットの6511枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の1119枚（36円高48円）。プットの出来高トップは5万円の344枚（50円安71円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
145 1 75000
135 1 72500
226 +3 4 70000
61 +4 5 69500
148 +4 6 69000
45 +5 7 68500
219 +8 10 68000
50 +10 13 67500
281 +13 17 67000
64 +17 22 66500
340 +20 27 66000
134 +24 33 65500
1119 +36 48 65000
150 +39 55 64500
410 +58 80 64000
218 +71 102 63500
631 +99 144 63000
219 +138 201 62500
617 +175 264 62000
191 +215 340 61500
821 +267 430 61000 2665 7
184 +299 530 60500
13 +414 575 60375
18 +314 600 60250
15 +335 650 60125
1071 +430 745 60000 1965 2
14 +474 760 59750
2 +255 560 59625
119 +495 905 59500 1735 5
13 +515 960 59250
380 +625 1160 59000 1475 -1075 42
48 +710 1190 58750 1305 24
3 +415 930 58625
81 +640 1350 58500 1185 151
14 +650 1390 58375
19 +620 1475 58250
2 +720 1440 58125 970 11
236 +755 1650 58000 945 -645 269
4 +855 1875 57875 1085 2
8 +875 1800 57750 870 15
57625 830 4
32 +795 1935 57500 795 -535 83
4 +390 1595 57375
57250 705 -530 6
22 +890 2290 57000 640 -505 235
1 +870 2100 56750 625 -425 12
5 1940 56625 550 -460 9
5 +460 2270 56500 540 -375 144
56375 485 -550 16
56250 490 -440 4
1 +995 3115 56000 450 -345 226
55875 410 -370 3
55750 405 -335 57
55500 355 -320 161
55250 325 -425 58
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
145 1 75000
135 1 72500
226 +3 4 70000
61 +4 5 69500
148 +4 6 69000
45 +5 7 68500
219 +8 10 68000
50 +10 13 67500
281 +13 17 67000
64 +17 22 66500
340 +20 27 66000
134 +24 33 65500
1119 +36 48 65000
150 +39 55 64500
410 +58 80 64000
218 +71 102 63500
631 +99 144 63000
219 +138 201 62500
617 +175 264 62000
191 +215 340 61500
821 +267 430 61000 2665 7
184 +299 530 60500
13 +414 575 60375
18 +314 600 60250
15 +335 650 60125
1071 +430 745 60000 1965 2
14 +474 760 59750
2 +255 560 59625
119 +495 905 59500 1735 5
13 +515 960 59250
380 +625 1160 59000 1475 -1075 42
48 +710 1190 58750 1305 24
3 +415 930 58625
81 +640 1350 58500 1185 151
14 +650 1390 58375
19 +620 1475 58250
2 +720 1440 58125 970 11
236 +755 1650 58000 945 -645 269
4 +855 1875 57875 1085 2
8 +875 1800 57750 870 15
57625 830 4
32 +795 1935 57500 795 -535 83
4 +390 1595 57375
57250 705 -530 6
22 +890 2290 57000 640 -505 235
1 +870 2100 56750 625 -425 12
5 1940 56625 550 -460 9
5 +460 2270 56500 540 -375 144
56375 485 -550 16
56250 490 -440 4
1 +995 3115 56000 450 -345 226
55875 410 -370 3
55750 405 -335 57
55500 355 -320 161
55250 325 -425 58