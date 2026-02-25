　25日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5059枚だった。うちコールの出来高が8548枚と、プットの6511枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の1119枚（36円高48円）。プットの出来高トップは5万円の344枚（50円安71円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 145　　　　　　　 1　　75000　
　 135　　　　　　　 1　　72500　
　 226　　　+3　　　 4　　70000　
　　61　　　+4　　　 5　　69500　
　 148　　　+4　　　 6　　69000　
　　45　　　+5　　　 7　　68500　
　 219　　　+8　　　10　　68000　
　　50　　 +10　　　13　　67500　
　 281　　 +13　　　17　　67000　
　　64　　 +17　　　22　　66500　
　 340　　 +20　　　27　　66000　
　 134　　 +24　　　33　　65500　
　1119　　 +36　　　48　　65000　
　 150　　 +39　　　55　　64500　
　 410　　 +58　　　80　　64000　
　 218　　 +71　　 102　　63500　
　 631　　 +99　　 144　　63000　
　 219　　+138　　 201　　62500　
　 617　　+175　　 264　　62000　
　 191　　+215　　 340　　61500　
　 821　　+267　　 430　　61000　　2665 　　　　　　　 7　
　 184　　+299　　 530　　60500　
　　13　　+414　　 575　　60375　
　　18　　+314　　 600　　60250　
　　15　　+335　　 650　　60125　
　1071　　+430　　 745　　60000　　1965 　　　　　　　 2　
　　14　　+474　　 760　　59750　
　　 2　　+255　　 560　　59625　
　 119　　+495　　 905　　59500　　1735 　　　　　　　 5　
　　13　　+515　　 960　　59250　
　 380　　+625　　1160　　59000　　1475 　 -1075　　　42　
　　48　　+710　　1190　　58750　　1305 　　　　　　　24　
　　 3　　+415　　 930　　58625　
　　81　　+640　　1350　　58500　　1185 　　　　　　 151　
　　14　　+650　　1390　　58375　
　　19　　+620　　1475　　58250　
　　 2　　+720　　1440　　58125　　 970 　　　　　　　11　
　 236　　+755　　1650　　58000　　 945 　　-645　　 269　
　　 4　　+855　　1875　　57875　　1085 　　　　　　　 2　
　　 8　　+875　　1800　　57750　　 870 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 830 　　　　　　　 4　
　　32　　+795　　1935　　57500　　 795 　　-535　　　83　
　　 4　　+390　　1595　　57375　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 705 　　-530　　　 6　
　　22　　+890　　2290　　57000　　 640 　　-505　　 235　
　　 1　　+870　　2100　　56750　　 625 　　-425　　　12　
　　 5　　　　　　1940　　56625　　 550 　　-460　　　 9　
　　 5　　+460　　2270　　56500　　 540 　　-375　　 144　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 485 　　-550　　　16　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 490 　　-440　　　 4　
　　 1　　+995　　3115　　56000　　 450 　　-345　　 226　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 410 　　-370　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 405 　　-335　　　57　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 355 　　-320　　 161　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 325 　　-425　　　58　