日経225オプション4月限（25日日中） 3万8000円プットが出来高最多249枚
25日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4062枚だった。うちプットの出来高が2906枚と、コールの1156枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の249枚（17円安49円）。コールの出来高トップは6万8000円の238枚（47円高88円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
117 +4 7 75000
94 +10 17 72500
56 +28 46 70000
23 +36 64 69000
238 +47 88 68000
17 +70 134 67000
54 +95 188 66000
59 +155 300 65000
11 +170 335 64500
59 +170 375 64000
15 +206 450 63500
25 +289 580 63000
21 +250 635 62500
152 +300 730 62000
12 +495 915 61500
124 +420 1005 61000 4200 4
3 +400 1155 60500
38 +530 1370 60000
7 +840 1640 59500
1 1450 59375
14 +620 1830 59000 2370 -1180 2
2 1620 58750
5 +480 1740 58500
1 +685 2165 58125
8 +350 1985 58000
57750 2170 1
57625 1945 -610 3
57500 1705 7
57125 1735 1
57000 1490 -580 9
56875 1495 -790 1
56750 1470 -830 5
56500 1330 -775 6
55750 1110 31
55500 1050 -615 28
55250 1000 1
55000 960 -370 45
54750 1050 -370 2
54625 905 -350 4
54500 880 -515 2
54250 795 1
54000 755 -305 38
53875 760 2
53750 700 1
53500 680 -270 7
53125 610 3
53000 610 -245 74
52875 580 -350 5
52125 490 -345 4
52000 480 -205 177
51625 440 5
51500 430 11
