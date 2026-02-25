　25日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4062枚だった。うちプットの出来高が2906枚と、コールの1156枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の249枚（17円安49円）。コールの出来高トップは6万8000円の238枚（47円高88円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 117　　　+4　　　 7　　75000　
　　94　　 +10　　　17　　72500　
　　56　　 +28　　　46　　70000　
　　23　　 +36　　　64　　69000　
　 238　　 +47　　　88　　68000　
　　17　　 +70　　 134　　67000　
　　54　　 +95　　 188　　66000　
　　59　　+155　　 300　　65000　
　　11　　+170　　 335　　64500　
　　59　　+170　　 375　　64000　
　　15　　+206　　 450　　63500　
　　25　　+289　　 580　　63000　
　　21　　+250　　 635　　62500　
　 152　　+300　　 730　　62000　
　　12　　+495　　 915　　61500　
　 124　　+420　　1005　　61000　　4200 　　　　　　　 4　
　　 3　　+400　　1155　　60500　
　　38　　+530　　1370　　60000　
　　 7　　+840　　1640　　59500　
　　 1　　　　　　1450　　59375　
　　14　　+620　　1830　　59000　　2370 　 -1180　　　 2　
　　 2　　　　　　1620　　58750　
　　 5　　+480　　1740　　58500　
　　 1　　+685　　2165　　58125　
　　 8　　+350　　1985　　58000　
　　　　　　　　　　　　　57750　　2170 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57625　　1945 　　-610　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57500　　1705 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57125　　1735 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1490 　　-580　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1495 　　-790　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1470 　　-830　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1330 　　-775　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1110 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1050 　　-615　　　28　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1000 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 960 　　-370　　　45　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1050 　　-370　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 905 　　-350　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 880 　　-515　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 795 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 755 　　-305　　　38　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 760 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 700 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 680 　　-270　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 610 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 610 　　-245　　　74　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 580 　　-350　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 490 　　-345　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 480 　　-205　　 177　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 440 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 430 　　　　　　　11　