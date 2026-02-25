日経225オプション5月限（25日日中） 6万8000円コール220円
25日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は59枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは6万8000円の2枚（220円）だった。プットのの合計出来高は52枚。プットの出来高トップは1万円の22枚（変わらず3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +25 40 75000
1 60 72500
2 130 70000
2 220 68000
1 2420 59000
48500 445 1
45750 300 1
45250 270 22
25000 20 4
18000 6 2
10000 3 0 22
株探ニュース