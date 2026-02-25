　25日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は59枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは6万8000円の2枚（220円）だった。プットのの合計出来高は52枚。プットの出来高トップは1万円の22枚（変わらず3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 +25　　　40　　75000　
　　 1　　　　　　　60　　72500　
　　 2　　　　　　 130　　70000　
　　 2　　　　　　 220　　68000　
　　 1　　　　　　2420　　59000　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 445 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 300 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 270 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　20 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 6 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　22　


株探ニュース