パウダーテック <5695> [東証Ｓ] が2月25日大引け後(16:50)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3.8億円→5億円(前期は3.7億円)に31.6％上方修正し、増益率が1.1％増→33.0％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.6億円→2.8億円(前年同期は2.2億円)に72.7％増額し、一転して29.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の主力製品である電子写真用キャリアを含む機能性材料は、全体としては微減となる一方、注力している新規機能性材料製品は伸長すると見込んでおりました。その後、一部高付加価値製品において、お客様の需要動向に伴って製品供給タイミングが前倒しとなったことなどから、増益が見込まれる状況となりました。 以上により、通期の連結業績予想につきましては、前回予想に対し売上高は若干の減収となるものの、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも増益が見込まれることから、上記のとおり業績予想を上方修正いたします。 なお、配当予想につきましては、現時点で修正はありません。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々な要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

