“フラグメント×ユニオン×エアジョーダン1”トリプルコラボモデル発売へ 定価2万9700円も争奪戦必至の人気作
東京・原宿のアパレルショップ・GOD SELECTION XXX原宿が25日、インスタグラムを更新し、『FRAGMENT × UNION × Nike Air Jordan 1 High OG "Varsity Red/Sport Royal"』を発売することを発表した。
【写真】ほしい…“赤”がいい味出してる『RAGMENT × UNION × Nike Air Jordan 1 High OG Varsity Red/Sport Royal』の全貌
同アカウントでは、「GOD SELECTION XXX原宿にて、FRAGMENT × UNION × Nike Air Jordan 1 High OG "Varsity Red/Sport Royal"を販売致します」と報告し、「販売にあたり専用応募フォームにてオンライン事前抽選を実施いたします」「販売価格\29,700（税込）」と伝えた。
この投稿では、取扱サイズや、応募受付日時などの詳細も記載。「応募に関する注意事項」として、「ご応募はお一人様1回までとさせていただきます」「同一人物による複数応募、虚偽情報の入力、または不正が発覚した場合は、予告なく応募を無効とさせていただきます」「オンライン事前抽選に関しての店舗への電話問合せは一切お答え致しかねます」と呼びかけている。
同モデルは、藤原ヒロシが率いるデザインプロジェクト“fragment design”と、老舗セレクトショップ“UNION”、そして“NIKE”によるトリプルコラボモデル。2月に同モデルの「“White Black”」が発売になった際も、大きな話題となった。今回はより人気の高い "Varsity Red/Sport Royal"モデルなだけに、争奪戦必至になりそうだ。
【写真】ほしい…“赤”がいい味出してる『RAGMENT × UNION × Nike Air Jordan 1 High OG Varsity Red/Sport Royal』の全貌
同アカウントでは、「GOD SELECTION XXX原宿にて、FRAGMENT × UNION × Nike Air Jordan 1 High OG "Varsity Red/Sport Royal"を販売致します」と報告し、「販売にあたり専用応募フォームにてオンライン事前抽選を実施いたします」「販売価格\29,700（税込）」と伝えた。
同モデルは、藤原ヒロシが率いるデザインプロジェクト“fragment design”と、老舗セレクトショップ“UNION”、そして“NIKE”によるトリプルコラボモデル。2月に同モデルの「“White Black”」が発売になった際も、大きな話題となった。今回はより人気の高い "Varsity Red/Sport Royal"モデルなだけに、争奪戦必至になりそうだ。