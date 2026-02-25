「実はLUNA SEAを意識して作りました」ハイスタ・難波章浩が楽曲「Moon」の制作秘話を明かす
ロックバンド・Hi-STANDARDの難波章浩が25日、自身のXアカウントを更新し、LUNA SEAからの影響を受けて制作した楽曲を紹介した。
【写真】真矢さん死去 妻・石黒彩コメント発表
難波は、Hi-STANDARDのEP『Screaming Newborn Baby』収録曲「Moon」のリンクを添えながら、「実はLUNA SEAを意識して作りました。仮タイトルはルナシーでした」とコメント。続けて「ケンくんと合わせ始めてから、DAG NASTY、サーフパンク感大人なパンクロックにしたいねって話し仮タイトルはDUGになりMoonとなりました。ギター凄い」とつづり、サウンドの方向性やタイトルの変遷を明かした。
「Moon」はシンコペーションを効かせた疾走感のあるサウンドが特徴のナンバーで、LUNA SEAを想起させるアプローチの楽曲となっている。
LUNA SEAのドラマー・真矢さんの訃報と重なったタイミングでの投稿ということもあり、「真矢さんにも届いているかな」といった追悼の声が寄せられているほか、「タイトル含めLUNA SEAのSUGIZOさんがつくりそうな曲だなと感じました」「ハイスタとルナシーが混ざるなんて夢の共演」といった、ロックシーンを牽引する両者の“邂逅”に興奮の声が寄せられている。
