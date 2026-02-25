秋山成勲、『VOGUE』モデルデビューした14歳長女と“手つなぎデート” 愛らしい姿に反響「似てる！かわいい」「大きくなったね〜」
モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（14）と手をつなぎながらデートを楽しむ動画を公開。仲むつまじい親子の姿に反響が集まっている。
【動画】「似てる！かわいい」長女・サランちゃんと手をつなぎ笑顔を見せる秋山成勲
秋山は「久しぶりに娘とデートしたのですが、本当に楽しくて幸せでした」と韓国語でつづり、サランちゃんと手をつなぎながら歩き、秋山の「1、2、3」と掛け声とともに舌を出し合うなど、ほほ笑ましい動画を披露した。
ほかにも、サランちゃんと顔を寄せて舌を出した2ショットをアップし、「今年は仕事を少しでも調整して、もっと多くの時間を作れるように努力します。いつも娘を1人で見守ってくれる妻にも感謝の気持ちでいっぱいです。本当に感謝しているし、そして愛しています」と、多忙な日々の合間に娘と過ごす時間を慈しみ、同時にSHIHOへの深い愛情を言葉にしている。
秋山の家族愛を感じる投稿に、コメント欄には「素敵な父娘」「仲良しですね」「サランちゃん大きくなったね〜」「似てる！かわいい」「 素敵ファミリー」「最高にカッコいいお父さんですね 娘さんも、自慢のパパですよ」などの反響が集まっていた。
