『今日好き』大型イベント“青春祭”追加出演者発表 ねね・ひなの・いおうら『卒業編』参加メンバーが決定
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの大型イベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）を、3月26日に立川ステージガーデン（東京・立川市）にて開催する。今回、イベント追加出演者とイベントMCを発表した。
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。昨年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
16日からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13人の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かう。
同イベントは、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。24年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売。
昨年行われた「青春祭2025」では、『今日好き』メンバーによるランウェイやバラエティ企画ほか『今日好き』女子メンバーによって結成されたガールズバンドがこの日限りの限定パフォーマンスを行い、会場に集まった2000人を超える『今日好き』ファンが一体となり、大きな熱狂を生んだ。
追加出演者として発表されたのは、榎田一王（いおう）、瀬川陽菜乃（ひなの）、時田音々（ねね）ら、『今日、好きになりました。卒業編2026』の参加メンバー。また、イベントのMCには、『今日好き』本編でも“恋愛見届け人”として高校生の恋を応援する、井上裕介（NON STYLE）、かす、大友花恋、中川大輔の出演が決定した。合計48人の『今日好き』メンバーと一日限りのイベントを盛り上げる。なお、同イベントの一般発売は3月1日午前11時より開始する。
■出演者
▼MC
井上裕介（NON STYLE）
かす
大友花恋
中川大輔
▼追加出演メンバー※50音順
榎田一王（いおう）
葛西杏也菜（あやな）
小林ゆあ（ゆあ）
紗和（さわ）
白石乙華（おとは）
瀬川陽菜乃（ひなの）
曽根凌輔（りょうすけ）
谷本晴（はる）
時田音々（ねね）
中村圭佑（けいすけ）
中村駿希（とき）
▼発表済みメンバー※50音順
相塲星音（りのん）
阿部創馬（そうま）
伊藤彩華（あやか）
今井環希（たまき）
今井暖大（はると）
岩間夕陽（ゆうひ）
植野花道（はなみち）
内田金吾（きんご）
大嶺夢月希（ゆづき）
表すみれ（すみれ）
川野明愛（めいあ）
河村叶翔（かなと）
倉上昊志（こうし）
倉澤俊（しゅん）
倉田琉偉（るい）
倉八音羽（おとは）
酒井理央（りお）
佐藤芹菜（せりな）
鈴木駈（かける）
代田萌花（もか）
多田梨音（りのん）
田中陽菜（ひなた）
谷村優真（ゆま）
中村健太朗（けんたろう）
永瀬碧（あおい）
永瀬さら（さら）
長濱薩生（さつき）
長浜広奈（ひな）
夏川メガン（メガン）
西小路侑汰（ゆうた）
林田拓也（たくや）
藤田みあ（みあ）
村谷はるな（はるな）
森口優花（ゆうか）
MON7A（もんた）
米澤りあ（りあ）
りんか
