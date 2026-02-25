上下両院合同会議で一般教書演説を行うトランプ氏/Kenny Holson/Pool/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は24日、1時間40分弱にわたって一般教書演説を行い、自身が保持していたこれまでの最長記録を更新した。演説ではいくつか印象的な場面があった。

主なポイントは以下の通り。

イルハン・オマル下院議員：トランプ氏は演説で、民主党が国土安全保障省（DHS）への予算拠出に同意する前に移民・税関制度の改革を要求しているとして批判。これに対し民主党のオマル下院議員（ミネソタ州選出）は、「あなたは米国人を殺している」と声を張り上げた。

エリカ・カーク氏：トランプ氏は殺害された保守活動家チャーリー・カーク氏の妻エリカ氏をたたえ、「あらゆる種類の政治的暴力を完全に拒絶すべきだ」と米国民に呼びかけた。

民主党を批判：トランプ氏は連邦議会に対し、インサイダー取引を禁じるよう要請。長年の宿敵だったナンシー・ペロシ元下院議長を皮肉る場面もあった。

勲章：トランプ氏はまた、首都ワシントンで昨年発生した襲撃で銃撃を受けた州兵2人に「パープルハート」勲章を授与すると発表し、負傷した州兵アンドリュー・ウルフ氏と、死亡したサラ・ベックストローム氏を称賛した。

関税：トランプ氏は国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく自身の包括的な関税措置を違憲とした連邦最高裁の判断を厳しく批判しつつ、迅速に対応する方針を示唆。わずか数メートル先に判事4人が着席する中、世界関税は多大な経済的恩恵をもたらしたと強調し、「米最高裁による残念な判決」を嘆いた。