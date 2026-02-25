アケアカ・アケアカ2にレースゲーム「レイブレーサー」が2月26日に配信決定
【アーケードアーカイブス レイブレーサー】 2月26日 発売予定 価格：1,500円（Nintendo Switch/PS4） 【アーケードアーカイブス2 レイブレーサー】 2月26日 発売予定 価格：1,800円（Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S）
Rave Racer& (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
ハムスターは、Nintendo Switch/プレイステーション 4向け「アーケードアーカイブス」、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」にてレースゲーム「レイブレーサー」を2月26日に配信する。
本作は1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）のレースゲームを移植したもの。ダイナミックな演出、爽快なドリフト制御などリッジレーサーシリーズの第3弾として様々な進化を遂げている。さらに多彩なBGMでレースを盛り上げる。
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation