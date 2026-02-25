ドジャースが日本公式ファンクラブ「2026年度MVPコース」の完売を発表

ドジャースが日本市場で圧倒的な影響力を見せつけた。球団は25日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の2026年度MVPコースが、販売開始からわずか1分で完売したと発表した。年会費は4万5000円で先着1200人限定となっており、単純計算でわずか1分間の間に5400万円を売り上げたことになる。

球団は18日に、日本公式ファンクラブのMVPコースの新規入会受付を24日の日本時間正午から開始すると発表していた。目玉となるのはMVPコース限定の非売品となる、全身がゴールドカラーの大谷翔平投手のボブルヘッドだ。さらに、山本由伸投手らスター選手の実使用ユニホームの一部を封入した記念チケットなど、超豪華な特典が日本のファンの間で大きな話題を呼び、注文が殺到したようだ。

これを受けて球団は、26日の日本時間正午から限定1200枠（先着順）で追加販売を行うことも合わせて発表した。ビジネス戦略＆アナリティクス担当バイスプレジデントのマイケル・スペトナー氏は「日本のドジャース・ファンクラブに対して、これほど素晴らしい反響をいただき、私たちも本当に驚いています。MVP会員が一瞬で完売したことは、心から光栄で、身の引き締まる思いです」とコメントを寄せた。

スペトナー氏は「こうした熱量は、ドジャースと日本のファンの皆さまとの深い絆を何よりも物語っています。私たちの感謝の気持ちを込めて、より多くの方にこのエクスクルーシブな体験をお届けしたいと思っています」とも語り、日本のファンへの思いを口にした。大谷らが所属し日本でも絶大な人気を誇るドジャースの特別な体験を求め、追加販売でも激しい争奪戦となりそうだ。（Full-Count編集部）