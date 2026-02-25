「ベージュパンツ」ってどう穿く？【ユニクロ】おしゃれさんに学ぶ「カジュアルコーデ」

デイリー使いしやすい「ベージュパンツ」。コーデがマンネリ気味なら、おしゃれさんの着こなしをお手本にしてみては？ 今回は【ユニクロ】のパンツを使ったカジュアルコーデをご紹介。こなれ感のあるレイヤードスタイルや、春らしい爽やかな着こなしをピックアップしました。

ベストのプラスワンで気分を一新

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

ゆるっとカーブしたシルエットで、こなれ見えが狙えるベージュパンツ。シンプルコーデのマンネリを打破するなら、ベストを投入してアクセントをつけてみて。インナーのシャツはオーバーサイズを選んで、抜け感たっぷりに着こなすのがポイントです。

春色のシャツと合わせて爽やかに

春の訪れを感じさせるようなライトグリーンのシャツと合わせれば、爽やかで好印象な着こなしに。シャツのボタンはいくつか外して、抜け感をプラスすると◎ シンプルになりすぎないよう、ネックレスやリングなどで華やぎを添えてみて。きちんと感のある襟付きのシャツで大人っぽさをキープできそうです。

