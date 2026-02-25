猫が鼻をヒクヒク動かす原因

1.ニオイから情報を集めている

猫にとって鼻は、周りの状況を知るための高性能なセンサーです。ヒクヒク動かすことで、空気中のニオイの粒子をより多く鼻の奥へ送り込んでいます。新しいおもちゃが来たときや、外に誰かいるときなど、周囲の情報を一生懸命に分析しているのです。

2.夢を見ている

猫がぐっすり眠っているとき、急に鼻やヒゲがピクピク動くことがあります。これは、脳が活発に動いて夢を見ている状態だと言われています。夢の中で獲物を追いかけたり、おいしいものを食べたりして、思わず鼻が動いてしまっているのかもしれません。寝顔を見守っているときに見られる、微笑ましい光景です。

3.温度や湿度を感じ取っている

猫の鼻はとても敏感で、わずかな温度の変化も感じ取ることができます。冬の寒い時期に暖かい場所を探したり、夏の暑い日に涼しい風を感じたりするとき、鼻を動かして空気の状態を確認することがあります。

4.苦しくて酸素を取り込もうとしている

鼻を大きくヒクヒクさせて、無理やり空気を吸い込もうとしている状態を鼻翼呼吸と呼びます。何らかの原因からくる呼吸のしづらさが隠れていて、普通に息をするだけでは酸素が足りなくなっているサインです。

鼻をヒクヒク動かす猫が病気か見分けるポイント

ただのクンクンなのか、それとも病気なのかを見分けるには、鼻の動きに加えて、次の3つのポイントを確認してください。これらに当てはまる場合は、どれか一つであっても、すぐに動物病院を受診する必要があります。

呼吸の速さ

1分間に何回呼吸しているか数えてみましょう。猫が安静にしているとき、通常は1分間に20回から30回くらいです。もし40回を超えていて、ずっと呼吸が速いままなら、体に異変が起きている可能性があります。

呼吸の深さ

鼻をヒクヒクさせるだけでなく、お腹が大きく上下したり、肩を上下させていたりしませんか。これは「努力性呼吸」といって、全身の筋肉を使わないと息が吸えないほど苦しい状態です。鼻翼呼吸とセットで見られることが多い、危険なサインです。

口呼吸の有無

猫が口を開けて「ハアハア」と息をしていたら、それは緊急事態です。鼻で息をするだけでは、もう限界だという証拠です。熱中症や心臓の病気など、命に関わる状態になっている可能性が高いです。

まとめ

猫の鼻のヒクヒクは、ほとんどの場合は好奇心や夢を見ていることによるものです。しかし、もし鼻の穴を大きく広げて、呼吸が速かったり、お腹を動かしながら苦しそうにしていたりする場合は、命に関わる病気が隠れているかもしれません。すぐに獣医さんに相談してください。その際、スマホで呼吸の様子を動画に撮っておくと、診察がスムーズになります。

(獣医師監修：葛野莉奈)