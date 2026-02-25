個性が光る1着を。日常を特別にする【ひと癖デニム】で新風を吹き込んで

デニムは定番であるからこそ、他と差をつけるのは職人の技や遊び心が詰まったひと癖あるデザインです。周囲と差がつく独創的なディテールを纏えば、いつものデニムコーディネートが洗練された装いへと昇華します。

【フリーダ】魂が宿る、こだわりが詰まった完全1点物の刺し子デニムジャケット

「Vintageハンドステッチ リメイク デニムジャケット」\99,000※2026年3月中旬発売予定

タイ・バンコクの刺し子集団「WINWINWIN」とコラボレーションした、完全1点物のスペシャルなデニムジャケット。ヴィンテージボディをベースに、象形文字のような独創的な文様を職人が一針ずつハンドステッチで施しています。分業を行わず一人が全工程を縫い上げる完全ハンドメイドのため、1着ごとに異なる体温を感じるような表情が魅力。ややコンパクトなサイズ感は今の気分にフィットし、性別を問わず唯一無二の存在感を放つ至高のピースです。

【ガリャルダガランテ】デニムでトラッドなエンブレム付きブレザーをカジュアルに

「デニムブレザー」\46,200【ピース】

デニムブランド【ピース】のブレザーは、カジュアルなデニム素材を、端正なシルエットでモードに昇華。胸元のキャッチーなエンブレム刺しゅうが、トラッドな遊び心を添えるアクセントに。共布のサッシュベルトでシルエットの変化を楽しめます。

【マチュアリー】前後で表情を変える、コーデを刷新するデニムディッキーベスト

「デニム ディッキー ベスト」\16,500

加工感をしっかり効かせた、スタイリングの主役にも脇役にもなるデニムディッキーベスト。前後どちらでも着用でき、着方によって大きく印象が変わります。日本ならではの深みのあるブルーに染めたセルビッチ生地を使用し、旧式力織機でゆっくりと織り上げることで、独特の凹凸感と無骨でラフな表情に。

【ガリャルダガランテ】モードを加速させる、レイヤードミニスカート

「デニムミニスカート」\35,200【ピース】

プラスワンでモードなスタイルが完成する、レイヤードミニスカート。ニュアンスのある着こなしを叶える長めの細ベルトが付属し、腰まわりをしっかりカバーしながら抜群のスタイルアップ効果を発揮します。単体での使用はもちろん、ワンピースのウエストマークとして重ねるスタイリングにも。

【レイ ビームス】ヴィンテージ風の表情を楽しむ美脚ジャカードデニム

「ジャカード デニム ストレート パンツ」各\14,300※2026年2月下旬発売予定

毎シーズン好評の【レイ ビームス】オリジナルジャカード柄を施したデニムパンツ。今季はモチーフを小さくすることで、主張しすぎずデイリーに使いやすい1本に。生地をカットして柄を出す特殊加工により、1点ごとに異なるヴィンテージライクな風合いと、脚をきれいに見せるストレートシルエットを楽しめます。

【マチュアリー】職人技のペイントが光るリメイク風イージーパンツ

「リメイク ユーズド パンツ」\31,900【リー × マチュアリー】※2026年4月上旬発売予定

遊び心あふれるリメイク風デザインのワイドパンツは、国内の職人が1点ずつ手作業でペンキを飛ばし、リアルなヴィンテージ感を再現。軽量でタフな11オンスのジェルトデニムを使用し、ウエストはコードで調節可能なイージー仕様にするなど、本格的なワークディテールと快適な穿き心地を両立させています。

素材感や加工にこだわった個性豊かなデニムは、着るたびに愛着が湧く特別な存在になります。こだわりが詰まった至高のデニムを味方につけて、自由な発想で春のファッションをアップデートして。

※価格はすべて税込みです