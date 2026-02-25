連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第15回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第15回は、アイスホッケー男子が示した五輪の“本質”。

冬季五輪のハイライトにふさわしい激闘だった。22日に行われた男子アイスホッケー決勝、リンクの上にはズラリとNHLのスター選手が並んだ。3大会ぶりの優勝を目指すカナダと1980年以来46年ぶりの金メダル獲得を狙う米国。サンタジュリアアリーナのスタンドは超満員の観衆で埋まり、テレビ画面越しにも熱気が伝わってきた。

先制したのは米国だった。第1ピリオド6分にマット・ボルディがバックハンドショットを決めると、一気に試合がヒートアップ。カナダに攻め込まれながらも2季連続NHL最優秀GKのコナー・ヘレバイックが好セーブを連発。第2ピリオドには2人の退場で93秒間3対5という大ピンチにあったが、ここも驚異的な集中力で守り抜いた。

残り1分40秒でカナダのケール・マカーに同点ゴールを許したが、最後まであきらめなかった。GKを除き3対3で争う延長の1分41秒、ジャック・ヒューズがGKの足元を抜く「ゴールデンゴール」を決めて2-1で劇的勝利。米国のスター選手たちはヘルメットとスティックを放り投げて歓喜を爆発させた。

実に46年ぶりの優勝。前回は1980年レークプラシッド大会だった。当時はプロ選手の出場は許されていなかったが「ステート・アマ」のソ連は実質的なプロチーム。後にNHLでも活躍する選手を多く抱え「史上最強」だった。そんなチームに大学生主体の米国代表が勝った。東西冷戦という時代背景もあって「ミラクル・オン・アイス（氷上の奇跡）」は後に映画化されるほど米国人の心に残っている。

今回もトランプ米大統領の「カナダを米国の州に編入する」という発言もあって、微妙に政治的な背景があった。もっとも、単純に試合自体が高レベルで緊張感があった。両チームが世界最高峰のNHL所属選手ばかりだったから。五輪のアイスホッケーにNHL選手が出場するのは14年ソチ大会以来で12年ぶり。やはり、世界最高の選手たちが出た方が盛り上がるのは間違いない。

NHL選手が初めて五輪舞台に立ったのは1998年長野大会。以来、NHL選手にとってスタンレーカップ（プレーオフ優勝チームに与えられるトロフィー）とともに五輪金メダルが目標になった。しかし、18年平昌大会を前にNHLは五輪へ選手を派遣しないことを決める。IOC、国際アイスホッケー連盟（IIHF）と条件面で交渉が決裂したからだ。

五輪の本質は「最高の選手による最高の大会」

問題になったのは、野球のWBCでも話題となった保険金。選手が故障した時などに、チームに補償金を支払うためにかける保険金は当初はIOCが負担していた。しかし、保険金の高騰と他のプロ競技との公平性を理由にIOCが支払いを拒否。これに対してNHL側が選手の不参加を決めたというわけだ。

スター選手たちの高額な年俸を支払っているのは各チーム。代表に選ばれた選手が五輪で故障したら、その補償を求めるのは当然のことでもある。ただ、そのためには選手に保険金をかける必要がある。保険なしに選手を派遣するのは、あまりにもリスクが大きい。

18年平昌大会は20年ぶりに「NHL抜き」のアイスホッケーが行われたが、試合は盛り上がらず、視聴率も低迷した。NHLよりレベルの低い欧州のリーグや大学生などアマチュア選手で構成されたチームでは、注目されるはずもなかった。大会の盛り上げを考えるIOCも、競技の普及を目指すIIHFも困った。世界戦略を目指すNHLにとっても、五輪を利用できないのはマイナスだった。何よりも「国のために戦う」ことができなくなった選手たちが怒った。

22年北京大会を前に、IOCとIIHFが選手の保険金と渡航費などを負担することでNHL側と合意。もっとも、今度は新型コロナの影響でNHL選手の出場はかなわず。2大会連続で「トッププロ抜き」のアイスホッケーになってしまった。

サッカーの場合は、各クラブはW杯や五輪などFIFAが定める大会に選手を派遣する義務がある。その代わり、選手のケガなどでのクラブに対する補償はFIFAが負担することが詳細に決まっている。各クラブが各国協会の傘下にあり、各国協会はFIFAの傘下にあるから、しっかりとした関係作りができるのだろう。

ただ、NHLやMLBは独立したプロスポーツの興行組織。五輪やWBCなどの出場を義務化することは無理だ。選手が「出たい」と言い、リーグやチームが「出ていい」と認めても、現実的には保障の問題が選手の出場を阻むことがある。

28年ロサンゼルス五輪では野球が行われる。MLBの選手たちは出場に意欲的だし、MLBも容認する方向だが、補償問題はこれから出てくるはずだ。NHLはIOC、IIHFと30年フランス・アルプス大会も参加する契約を結んでいるが、その後は未定。五輪が「最高の選手による最高の大会」であるために、越えなければならないハードルは決して小さくない。



