神戸市出身の上方落語家・露の団六（つゆのだんろく、本名・井原俊二=いはらしゅんじ）さんが今月21日死去した。67歳だった。

露の団六さん（写真提供：上方落語協会）

1980年に二代目露の五郎兵衛（当時は露の五郎、故人）に入門。神戸大学出身の“インテリ落語家”として、ラジオ関西（神戸市中央区）で、1987年から2001年まで冠番組『露の団六のニュース大通り』のキャスターを務めた。また、ダウン症の兄を持つことから、全国各地でダウン症に関する講演も。

神戸をこよなく愛し、地元・東灘区のだんじりまつりには毎年のように参加。昨年は同級生に頼まれ、新長田の名所・鉄人28号のモニュメントの前でも落語を披露するなど、市民に親しまれた。



数年前にがんと診断されたが、治療を続けながら、先月まで高座に上がっていた。

大好きだった神戸市東灘区のだんじりまつり（2025年5月）、団六さんのSNSより

死去を受け、同じくラジオ関西でパーソナリティーを務めた同門の露の吉次さんは「師匠（露の五郎兵衛）のもと、兄弟弟子として兄さんにいろんなことを教えていただいた。兄さんが兄弟子でホンマ良かった。けど、なんぼなんでも早すぎるで」と語った。



葬儀は27日、神戸市内で執り行われる。