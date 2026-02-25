キンタロー。のインスタグラム＠kintalo_より

　お笑いタレントのキンタロー。が24日、自身のインスタグラムを更新。現在の心境を明かした。22日にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう"こと三浦璃来＆木原龍一のモノマネを投稿し、ネットで話題になっていた。

【写真】話題となったキンタロー。の“りくりゅう"モノマネ

　「やっぱりね…..」と書き出し、「生きてると　日々　理不尽な事色々言われてさ　メンタル落ち込んだ時の対処法って【推し活】だと思うのね…」と記した。

　続けて「私の場合の推し活スタイルを紹介します　めっっちゃおすすめやから、今メンブレしてるよー！って子には　バリおすすめ　みんなも是非真似してみてな‼︎」として、「私の推し活のやり方はシンプル　これは中学生の頃　野茂英雄投手の推し活してた時から変わらないの。　ズバリ！大好きな人に成り切る事！！！」と説明。

　「好きすぎて　大尊敬してる推しに　もはや推しになっちゃうの‼︎　推し活して　今日も気分上げてこー　師匠になりきったから　なんだかほんとの自分より強くなれた　ゴーーース！！！！」とつづり、ピン芸人のハリウッド・ザコシショウのモノマネをする写真を掲載した。

　フォロワーからは「推し活最高」、「私は好きですけどねー」、「いつも元気もらってます」などの声が寄せられた。

