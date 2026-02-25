病気療養中のペットと暮らす家庭に向けて、オンライン音楽ケアプログラムが2026年4月に始まります。

医療行為とは別に、家庭の空気を穏やかに整える支援として設計された取り組みです。

募集は2026年3月に始まり、介護や通院と並行しやすい参加スタイルが用意されています！

希音-Nene-「ペット療養オンライン音楽ケア公式プログラム」

発表日：2026年2月24日募集開始：2026年3月開始時期：2026年4月提供形式：オンライン（月額制）

希音-Nene-は、クラシックピアノを基盤に活動するヒーリングピアニストです。

家庭どうぶつ白書は、ペット保険の給付実績や身近な相談データを集約する統計資料です。

同プログラムは治療の代替ではなく、療養期の家庭環境を落ち着かせる支援として提供中。

高齢化データと療養期サポート需要

犬の平均寿命：14.1歳猫の平均寿命：14.5歳7歳以上の犬猫割合：約6割

犬猫の長寿化が進むいまは、慢性疾患やがんなどと付き合う時間が日常の一部になっています。

療養期は通院や投薬に加えて、飼い主の緊張が長く続きやすい局面です。

家庭全体の空気を整える支援は、治療を続ける毎日を下支えする重要な選択肢です！

月額オンラインプログラムの実施内容

ライブ音セッション：月2回配信内容：日常用ミニ音源

ライブ音セッションでは、参加者が同時に接続して穏やかな時間を共有します。

短時間のミニ音源は通院前後やケア中に取り入れやすく、日常導入しやすい設計です。

診断や個別治療を目的にしないため、家庭内で無理なく続ける使い方に焦点を当てた構成です。

参加しやすい設計と今後の展開

参加形式：顔出し不要・発言不要今後の展開：オンラインコミュニティ設置予定

ペットが眠っている時間帯でも参加しやすく、介護の流れを止めにくい運用です。

別室で過ごしている場合でも接続できるため、家庭ごとの生活リズムに合わせやすくなっています。

療養中の飼い主同士が安心して交流できるオンラインコミュニティの準備も進行中。

療養期に必要なのは治療情報だけでなく、毎日を穏やかに回すための環境づくりです。

音のケアを生活に重ねる発想は、飼い主の呼吸が整う時間を増やし、家庭の空気をやわらかく保つ助けになります☆

【療養期の毎日に安心の音時間をそっとプラス！

希音-Nene-「ペット療養オンライン音楽ケア公式プログラム」】の紹介でした。

よくある質問

Q. プログラムの募集はいつ始まりますか？

募集開始は2026年3月です。

Q. プログラムの開始時期はいつですか？

開始時期は2026年4月です。

