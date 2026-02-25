介護・医療分野の最新リハビリテックを、東京ビッグサイトでまとめて確認できる出展情報が公開されました。

今回は、ネットスターロボットソリューションズがOYMotion Technologiesの日本代理店として共同参加する点が注目ポイントです。

脳波計測から手指リハビリ、移動支援まで、現場導入を想定した機器を一度に比較できます。

ネットスターロボットソリューションズ「CareShowJapan・CareTEX東京 出展情報」

開催日：2026年2月25日〜2月27日会場：東京ビッグサイトCareShowJapan小間番号：東4ホール 4E-03CareTEX東京小間番号：西2ホール 25-25問い合わせ受付時間：9時00分〜17時45分所在地：東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアオフィスタワーX棟7階

ネットスターロボットソリューションズは、医療・介護領域のロボット活用を支援するソリューション企業です。

OYMotion Technologiesは、神経工学・AI・ロボティクスを融合したリハビリテック領域の先進メーカーです。

今回の共同出展では、脳神経リハビリと上肢訓練、移動支援を横断して比較できる展示構成になっています。

OB3000 スマート脳波ヘルメット

計測方式：乾式電極方式通信方式：ワイヤレス通信

OB3000は、ソフトフィット構造と拡張可能設計を組み合わせた高性能脳波計です。

電極の連続インピーダンス検出に対応し、研究用途とリハビリ用途の両方で安定計測を狙える構成です。

OYFM-7010 スマートハンドアシストシステム

可動範囲：0〜70度

OYFM-7010は、アプリまたはリモコン操作で手指を受動的に屈伸できる上肢リハビリ支援デバイスです。

角度の安全範囲が明示されているため、現場での運用イメージを具体化しやすい点が実務向きです。

PHIBOT25 電動スマート車いす

ロボットアーム：6自由度

PHIBOT25シリーズは、多モード知的制御と視覚認識を組み合わせた次世代型スマート車いすです。

移動支援だけでなく日常動作補助まで視野に入れた設計で、自立的な生活を支える選択肢として注目されています☆

会場では、利用シーンが異なる3製品を同じ文脈で見比べられるため、導入検討の優先順位を整理しやすくなります。

介護現場と医療現場の双方で、技術の実装可能性を具体的に確認したい人に向いた展示内容です。

介護・医療向けロボット技術を一度に確認できる！

ネットスターロボットソリューションズ「CareShowJapan出展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 出展期間はいつですか？

2026年2月25日から2月27日までです。

Q. CareShowJapanの小間番号はどこですか？

東4ホールの4E-03です。

Q. OYFM-7010の可動範囲は何度ですか？

0度から70度の安全範囲です。

