3月3日の桃の節句に向けて、亀屋万年堂から春限定の生菓子三種が登場します。

桜の香りをまとった「桜道明寺」と「桜餅」、よもぎが香る「草餅」を同時に選べる季節ラインナップです。

和菓子らしい色合いと香りで、ひなまつりの食卓をやさしく整えたい日に合わせやすい販売内容です。

亀屋万年堂「桜道明寺・草餅・桜餅の季節限定生菓子三種」

桃の節句：2026年3月3日販売店舗：亀屋万年堂直販16店舗（東京・神奈川）予約：直販店舗で1個から可能販売形態：店頭限定（オンラインショップ販売なし）

亀屋万年堂は1938年創業の東京・自由が丘発祥の老舗和菓子店です。

同店は「ナボナ」で広く知られつつ、季節行事に寄り添う生菓子も継続して展開しています。

今回の三商品は、桃の節句に合わせて春の色と香りを楽しめる構成です。

桜道明寺

価格：1個 216円（税込）販売期間：2026年4月7日までカロリー：1個あたり112kcal特定原材料（9品目）：該当なし

国産小豆のこしあんを桜色の道明寺生地で包み、桜花を添えて桜葉で巻いた春定番の一品です。

道明寺ならではの粒感がある生地とすっきりした甘さのあんの組み合わせで、後味を軽くまとめやすい仕立てです。

草餅

価格：1個 162円（税込）販売期間：2026年4月7日までカロリー：1個あたり111kcal特定原材料（9品目）：該当なし

よもぎ香る餅生地で北海道産小豆のつぶあんを包んだ、香りを主役にした季節商品です。

桜菓子と並べたときに香りの方向が変わるため、三種を食べ比べる中で味のリズムを作りやすい存在です。

桜餅

価格：1個 194円（税込）販売期間：2026年2月26日〜2026年3月3日カロリー：1個あたり99kcal特定原材料（9品目）：小麦

北海道産小豆のこしあんをもちもち食感の桜色の焼き皮で包み、桜葉の香りを重ねた限定生菓子です。

販売期間が桃の節句直前から当日までに絞られているため、行事当日の手土産や食卓用に選びやすい日程です。

桜の香りとよもぎの香りを一度に比べられるため、春の和菓子選びを短時間で決めたい日に役立つ三商品です。

店頭予約が1個から可能なので、家族人数や贈答先に合わせて数量を調整しやすい点も実用的です。

春の和菓子三種で桃の節句を上品に楽しめる逸品！

亀屋万年堂「桜道明寺・草餅・桜餅の季節限定生菓子三種」の紹介でした。

よくある質問

Q. 三商品の販売店舗はどこですか。

亀屋万年堂の東京・神奈川の直販16店舗で販売されます。

Q. 「桜餅」の販売期間はいつですか。

2026年2月26日から3月3日までです。

Q. 価格はいくらですか。

桜道明寺216円、草餅162円、桜餅194円で、すべて税込です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の和菓子三種で桃の節句を上品に楽しめる逸品！亀屋万年堂「桜道明寺・草餅・桜餅の季節限定生菓子三種」 appeared first on Dtimes.