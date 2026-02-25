特許データを経営判断にどう生かすかを整理した市場レポートが公開されました。

今回のテーマは、世界の特許分析市場がどこまで拡大するかという中長期の見通しです。

市場規模の推移に加えて、AIやクラウド導入が競争環境をどう変えるかまで確認できます。

Panorama Data Insights「世界の特許分析市場予測」

公開日：2026年2月24日公開時刻：10:00予測期間：2023年〜2031年対象地域：世界

同サイトに掲載された今回のレポートは、特許分析を事業戦略に生かすための市場予測をまとめた内容です。

法務確認にとどまらない特許データ活用を、成長率や導入技術とあわせて整理できる構成です。

市場規模予測のコア指標

比較年：2022年予測年：2031年年平均成長率：13％

レポートでは市場規模が2022年の904.1百万米ドルから2031年に2715.9百万米ドルへ拡大する見通しを示しています。

数字で先に全体像を押さえられるため、投資判断や調査優先度の設計に使いやすいパートです。

成長を押し上げる導入要因

主要テーマ：研究開発活動の拡大主要テーマ：スタートアップの増加主要テーマ：クラウド活用の浸透

企業のR&D強化と新規参入の増加が、特許情報ニーズを底上げする要因として整理されています。

特許分析が技術探索と市場ギャップ発見の両方に使われる流れをつかめるため、事業企画側にも読みやすい内容です。

導入技術と活用シーンの拡張

注目技術：AI・機械学習注目技術：ビッグデータ分析導入形態：クラウドベース分析ツール

AIや機械学習の活用により、膨大な特許情報から技術トレンドや競合動向を短時間で可視化できる点が示されています。

オンプレミス中心だった運用からクラウド活用へ移ることで、中小企業でも高度な分析に取り組みやすくなっています☆

地域別トレンドと今後の焦点

成熟市場：北米需要拡大型：欧州高成長注目：アジア太平洋

北米は成熟市場として安定需要を維持し、欧州は制度統合とデジタル化を背景に活用領域を広げています。

アジア太平洋は技術開発と特許出願の増加が続いており、今後の市場拡大を左右する地域として存在感を高めています。

特許分析の価値は、出願件数の確認だけでなく、次の打ち手を早く決めるための判断材料にあることが伝わる内容です。

市場規模の予測値と導入技術の変化を同時に確認できるため、経営と開発の共通言語づくりにも役立ちます。

市場成長の背景がひと目でわかる！

Panorama Data Insights「世界特許分析市場予測レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 世界の特許分析市場は2031年にどの規模が予測されていますか？

2031年には2715.9百万米ドルに達すると予測されています。

Q. 予測期間中のCAGRは何％ですか？

2023年から2031年にかけて13％のCAGRが見込まれています。

Q. 比較の基準となる2022年の市場規模はどれくらいですか？

2022年の市場規模は904.1百万米ドルです。

