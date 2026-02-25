全国の手しごとを応援購入できる特別市！ナイスハートバザール「全国ナイスハートバザール2025 in 三笑」

全国の障がい者就労支援事業所が手がける商品を、三重でまとめて見られる販売イベントが始まります。

「全国ナイスハートバザール2025 in 三笑」は、菓子や加工食品、雑貨を通して地域と福祉をつなぐ催しです。

県庁会場とおかげ横丁会場の2会場構成で、平日と週末で立ち寄り方を選びやすい日程になっています。

開催日：2026年3月4日、3月6日〜3月9日会場数：2会場主催団体数：4団体

全国ナイスハートバザールは、障がい者就労支援事業所で作られた商品を展示販売する全国規模のイベントです。

おかげ横丁は伊勢内宮前エリアにある会場で、アクセス案内では近隣駐車場利用を前提にした導線が示されています。

今回は販路拡大と工賃向上、社会参加の促進を目的に、三重県内2会場で開催中。

三重県庁会場の販売スケジュール

日時：2026年3月4日 11:00〜16:00会場：三重県庁ロビー・県民ホール所在地：三重県津市広明町13番地

県庁会場は1日開催のため、短時間で商品を比較したい来場者に向く構成です。

公共施設での開催は、福祉分野の商品に初めて触れる層へ接点を広げやすい場づくりです。

仕事帰りの時間帯でも立ち寄れる販売時間になっており、平日の行動計画に組み込みやすい日程です。

おかげ横丁会場の販売スケジュール

日時：2026年3月6日〜3月9日 10:00〜17:00（最終日16:00）会場：おかげ横丁 特設屋台所在地：三重県伊勢市宇治中之切町52最寄りIC：伊勢西IC／伊勢ICから一般道約5分

おかげ横丁会場は4日間の開催で、観光動線の中で商品を手に取りやすい設計です。

会場専用駐車場はないため、近隣駐車場を前提に移動計画を立てると当日の回遊が安定します。

最終日の終了時刻のみ16:00に変わるため、週末来場は時間帯の確認がポイントです。

全国セルプ協の活動基盤と今回の意義

全国セルプ協結成：1977年加入事業所数：約1,300ブロック数：7

全国社会就労センター協議会は、障がい者の働く場を支える事業所ネットワークとして長く活動してきた組織です。

約1,300事業所の基盤があることで、地域色のある食品や手仕事を広域で届ける販売機会が生まれています。

買い物という日常行動で就労支援の循環に参加できる点が、このバザールの大きな価値です。

菓子や加工食品、縫製品、木工品、陶芸品まで幅広いジャンルが並ぶため、日用品とギフトを同時に探しやすい構成です。

平日は津、週末は伊勢という会場設計で、生活圏や移動目的に合わせて選びやすい開催日程です。

