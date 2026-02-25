講談社は３月２７日に「ソダシ親子写真集 Ｈｅｒｉｔａｇｅ ｏｆ Ｗｈｉｔｅ」を発売する。

２５年１月に、Ｇ１を３勝した白毛のアイドルホース・ソダシが、父イクイノックスとの間に初子となる牝馬を出産。馬主の金子真人ホールディングス株式会社およびノーザンファームの撮影許可および取材協力の下、日本観光ポスターコンクール総務大臣賞を受賞し、伊勢神宮の公式記録写真家として皇室からの献上馬「神馬」の撮影を行なっている宮澤正明氏が撮影を担当した。

歴史的血統を受け継ぐ親子に密着し、これまで明かされることのなかった子馬の成長記録や、母になったソダシの姿など貴重なカットがたっぷり収録されている。

表面が４月始まりのカレンダー、裏面がソダシ親子の雄大なポスターとなっている両面ＢＩＧポスターや、ソダシ親子フォトカード（４種のうちランダムで１枚封入）、ソダシのチェキや生写が合計５０名様にあたる抽選応募券、ここでしかみられないソダシ親子の動画が視聴できる二次元コードつきなどの４大特別付録付き。

Ａ４オールカラーの９６ページで、価格は３８５０円（税込）。

【目次】

・出産約１か月後撮り下ろし

・出産約４か月後撮り下ろし

・廐舎長インタビュー

・「ソダシ」競走実績を振り返り

・「イクイノックス」引退後撮り下ろし

・「ソダシの２０２５」系譜