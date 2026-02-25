AIを使った業務改善に関心はあるが、学習時間の確保が難しい企業向けに短時間研修が始まりました。

KART AI SERVICEの新プログラムは2時間完結で、未経験の担当者でも現場で使う流れをつかみやすい設計です。

中小企業がつまずきやすい「何から始めるか」を、実務テーマに絞って整理できる内容になっています。

KART AI SERVICE「実務に活かせる短時間生成AI研修」

提供開始日：2026年2月24日研修時間：2時間開催形式：オンライン（Zoom）参加人数：1企業3名まで特別価格：30,000円（税込）通常価格：100,000円（税込）キャンペーン枠：先着10社

KART AI SERVICEは、企業ごとの課題に合わせて生成AI活用を支援するビジネス向けサービスです。

同サービスの生成AI研修は、リスキリングから業務導入までを見据えた実践型プログラムとして展開されています。

今回の短時間コースは、長時間研修が難しい現場でも導入判断まで進めやすい入口設計です。

2時間完結カリキュラムの設計

累計研修実績：40社以上既存研修実績：各社10時間以上

40社以上で積み上げた長時間研修の知見を、2時間に圧縮したのが今回の骨子です。

広く浅く学ぶ構成ではなく、日常業務で使う場面を先に決めて操作と判断軸を結びつける進行になっています。

未経験チームでも業務に置き換えるイメージを持ちやすく、社内説明の材料を持ち帰りやすいのが利点です。

テーマ別コースの実務活用ポイント

コース分野数：4分野対象ツール数：2種

テーマ特化コースでは、文章作成、企画書下書き、メール整備、画像制作などの実務を中心に扱います。

ChatGPTやGeminiを使うライティング系では、指示の出し方を変えるだけで出力品質が変わるポイントを重点的に確認できます。

販促向けの画像生成やバナー作成コースもあり、広報や採用で使う素材を短時間で試作しやすい流れです。

導入しやすさを高める運用条件

受講満足度：100％実務活用率：97％研修ペース適切：84％内容バランス適切：87％

受講者アンケートでは高い評価が続き、短時間研修でも実装につながる数値が出ています。

実施前ヒアリングで業種や理解度に合わせた内容調整が可能なため、初回導入の心理的ハードルを下げやすい運用です。

録画と録音は禁止ですが、テキスト資料はデータ提供されるため復習導線を整えやすくなっています。

特別価格30,000円（税込）は、通常価格100,000円（税込）から導入しやすい設定です。

先着10社のキャンペーン枠は、社内で試験導入を進めたいタイミングと合わせやすい条件です。

2時間で実務導入の第一歩を踏み出せる！

KART AI SERVICE「実務に活かせる短時間生成AI研修」の紹介でした。

よくある質問

Q. 研修時間はどのくらいですか。

1回2時間です。

Q. 1社あたり何名まで参加できますか。

1企業3名まで参加できます。

Q. キャンペーン価格はいくらですか。

特別価格は30,000円（税込）で、先着10社限定です。

