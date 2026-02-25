超特急・カイ主演のドラマにリョウガが友情出演！実際の関係性を反映したキャラに変更「びっくりしました」【インタビュー】
縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」から、新作オリジナルドラマ『絶対に捨てられない本〜誰を犠牲にして助かりますか？〜』が配信中。本作では、俳優・モデルの三原羽衣とともに、俳優としても広く活躍する超特急のカイ（小笠原海）が主演を務めたほか、超特急リーダーのリョウガ（船津稜雅）が友情出演を果たした。
【写真】ドラマで共演したカイ＆リョウガ
今回は撮影現場に潜入し、カイ＆リョウガに突撃。実際にドラマで着用している衣装のままインタビューに応じてくれた2人が演じる役や、密かなこだわり、プライベートの一面にも迫ったファン必見のインタビューを届ける。
■「実は〇〇で……」関係性を活かした演技や、2人の意外な“裏の顔”にも注目
――本作への出演が決まったときのお気持ちはいかがでしたか？
【カイ】縦型のドラマは最近すごく増えてきていますし、そういった作品に出演できることが純粋に楽しみでした。今まで映画やテレビドラマで演じてきた層とはまた違う方々にも作品を届けられたら嬉しいです。
そしてストーリーに関しては、何よりも“人の怖さ”が印象的でした。題材としてはオカルトやサスペンスの要素が強いですが、その裏にある、人間が追い詰められたときの本性や「自分さえ助かればいい」という考えの怖さが際立っていて、すごくリアルだと感じたんです。そういった部分をうまく表現して、メッセージとして届けられたらいいなと思っています。
【リョウガ】僕は今回、友情出演という形での参加でしたが、まずは純粋にうれしかったです。カイが主演なのもおめでたいですしね！自分の役については、最初に台本を読んだ時点では「あ、これ俺雑魚キャラだな」と思いました(笑)。でも、いざ現場入りしてみたら、監督から「このシーンは少し変えます」と言われて、実際のカイとの関係性を反映したような悪友っぽさがあるキャラクターに変わったんですよ。びっくりしましたが、それがまた面白かったです。
――演技という、普段と異なるフィールドでの共演はいかがでしたか？
【カイ】グループ全員でお芝居することは時々あるんですが、誰か1人と共演、というのはほとんどないので新鮮でした。でも、リョウガとはライブのMCも2人でやったりしますし、普段から会話することがすごく多いんですよ。なのでリラックスして撮影できたと思います。監督にも「2人の関係値が出てて良いね」と言っていただけました。
【リョウガ】それこそ、最初の台本だとキャラクター的に緊張感を持って演じないといけないと思って気を張ってたんですけど、変更後はすごく自然にお芝居できました。流れ的にも楽しいシーンになっていると思うので、どこに出てくるか注目してみてほしいです。
――この作品で演じる役について教えてください。
【カイ】僕が演じる優は、三原羽衣さんが演じるもう1人の主人公・絵里が本の呪いを受けて「あと100日で死ぬ」と言われてしまったときに寄り添い、彼女を救うために行動しているキャラクターです。一方で、実はそれだけではないのでは？と思わせるような少し怪しい要素も併せ持っているので、彼自身の心情や背景も想像しながら物語を楽しんでいただければと思います。
【リョウガ】僕は物語の中で、とあるお店の店主として登場します。出演はワンシーンですが、優との関係性が想像できる演技になっていると思うので、ぜひ2人のバックグラウンドにも想像を膨らませてみてほしいです。
――裏の顔を感じさせる優のように、「普段は隠しているけど、実は〇〇なんだ」という一面はありますか？」
【カイ】僕は“ちゃんとしてる”と思われがちなんですが、実はそんなことないんです。特に休みの日なんかは「明日は休みだし買い物に行こうかな、ジムも行っちゃおうかな、帰りにサウナも寄ったら最高じゃん！」って予定だけしっかり立てるんですけど、結局なにもしないで家でダラダラしちゃったりしますね(笑)。
【リョウガ】僕は人に対して怒ることはまずないんですが、夢の中だとめちゃくちゃ怒ってることがあるんです。ストレスが溜まっているわけでもないのに、半年に1回くらい夢で怒ってますね。もうブチギレてボコボコにしてます。強いです。
【カイ】いや、それで強くても「リョウガくんかっこいい！」とはならないって(笑)。
――“絶対に捨てられない本”にちなんで、お二人がこれは捨てられない！と思うものを教えてください。
【リョウガ】僕は“童心”です。捨てたいわけじゃないんですけど、「歳を重ねるうちに勝手に大人になると思ってたけど、そんなことはなかった」みたいな(笑)。今でも気持ちは10代のままです。
【カイ】グループを結成したばかりの頃、ある番組で占いをしてもらったんですけど、その時にリョウガは「あなたはあと10年間子どものままです」って言われてたんですよ。でももう14年経っちゃった(笑)。
ええと、それで……僕は捨てられないものというよりは“譲れないこだわり”なんですが、“普段身に着けるアクセサリーはずっと変えない”っていうのがあります。
例えば指輪は、ある程度お給料をいただけるようになって初めて買ったブランドの指輪を今でもずっと付けています。
他のアクセサリーも、せっかく付けるなら意味があるものがいいなと思っていて。僕たちのお仕事だと、僕が身につけてるものをファンの方が調べてお揃いにしてくれたりすることもあるんですよ。なのでそういう時に意味があるものにしたいなと思って、購入したら募金につながるものを選んだりして、それをずっと大切にするようにしています。
――最後に、作品をご覧になる方に向けてメッセージをお願いします！
【カイ】この作品にはサスペンスやオカルト的な要素もありますが、それ以上に“一番恐ろしいものは何か”という部分が物語の中ですごく丁寧に描かれています。キャラクター同士の関係性だったり、腹の底に抱えているものも深く描写されているので、続きが気になって一気に見てもらえる作品なんじゃないかなと思います。楽しんでいただけたら嬉しいです！
【リョウガ】まず、僕は友情出演という形で参加しているので、“どのタイミングで出てくるのか”をぜひ楽しみにしていてほしいです。そして、この作品で扱う“二面性”は多かれ少なかれ誰しもが持っているものだと思うので、観てくださる方が自分の二面性に気づくきっかけにもなったら面白いと思います。
■『絶対に捨てられない本〜誰を犠牲にして助かりますか？〜』あらすじ
平凡なOL・絵里は、同僚の霊能者・直子からある日突然「余命100日」と告げられる。
そんな話、信じられるはずもなく帰宅すると、ポストには古く謎めいた一冊の本が入っていた。
ページを開けば、そこには血文字で刻まれた数字が──。
気味が悪くて捨てようとするが、どんな手を使っても本は絵里のもとへ戻ってきてしまう。
それは“絶対に捨てられない本”だった。
オカルト好きの友人・優に協力を仰ぎ、本を調べていく中で、日付が変わると血文字の数字が減っていることに気づく。
もしかして、この数字は余命のカウントダウン…？
数字がゼロになる前に、誰かにこの本を“なすりつけて”渡さなければ死ぬ──。
絵里は元恋人・健一や会社の後輩・長谷川に本を押し付けようとするが…。
愛、裏切り、そして連鎖する死。
絵里は生き延びるため、誰を犠牲にするのか？
