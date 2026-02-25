『ばけばけ』イセ、ついに重い口を開く 第104回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第104回（26日）の場面カットが公開されている。
前回は、トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）が執筆するためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい、吉野イセ（芋生悠）に出会い興味を持つ。その頃、熊本五高では廃校の話がいよいよ現実味を帯びる。ヘブンは物書きとして生きてくことを決意するが、同僚のロバート（ジョー・トレメイン）の言葉に決意が揺らぐ。そんな中、それぞれがもちよったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火がつくネタは見つかるのか！？
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（高石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。みなが諦める中、トキはイセに「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる。
