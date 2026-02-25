クレジットカードの支払いで迷いやすい「リボ払い」の仕組みを、具体例付きで整理した解説記事が公開されました。

毎月の負担が一定に見える一方で、手数料の積み上がりで総支払額が変わるポイントまで確認できます。

分割払いとの違いを先に押さえておきたい人に向いた基礎ガイドです。

債務整理相談ナビ「リボ払いとは？仕組み・手数料・分割払いの違い解説」

株式会社cielo azulは、「お金」「仕事」「家族」など生活課題の解決を支援する専門メディアを運営する会社です。

同社が運営する「債務整理相談ナビ」は、債務整理と家計の基礎知識を整理できる情報メディアです。

今回の記事は、リボ払いの構造を数値モデルで確認しながら、誤解しやすい点を先回りで整理する内容です。

リボ払いの仕組みと手数料の見え方

試算残高：10万円試算年率：15％月々返済額：1万円

記事では、毎月の支払額が一定でも、残高がある限り手数料が発生する流れを具体的に示しています。

返済初期は元金が減る速度が緩やかになりやすく、完済時期が想定より後ろにずれる点が重要です。

方式の違いで総支払額が変わる理由

比較試算金額：30万円比較試算期間：3年

同じ金額と年率でも、元利定額方式と元金定額方式では返済の進み方が異なります。

記事はこの差を数字で可視化し、方式選択が総支払額に与える影響を把握しやすくしています。

分割払いとの構造差を整理するポイント

比較視点：支払額固定か回数固定か

リボ払いは支払額が固定されやすく、追加利用時は返済期間が延びやすい特徴があります。

分割払いは回数固定のため、追加利用時に月々の負担が増えやすい点が判断軸になります。

利用前に構造差を確認しておくと、家計の見通しを立てやすくなります☆

残高確認と繰上返済の実務チェック

確認項目：利用残高確認項目：手数料内訳確認項目：繰上返済の可否

記事では、明細確認の着眼点として、残高推移と手数料内訳の継続チェックを挙げています。

あわせて繰上返済を組み合わせることで、返済期間と総支払額を抑える実務感も整理できます。

支払方法は毎月の負担感だけでなく、完済までの時間と総額で比較することが大切です。

今回の解説は、制度の基本を短時間で整理したいときに使いやすい内容になっています。

手数料と総支払額の差を具体例で整理できる！

債務整理相談ナビ「リボ払い仕組み・金利・分割払い比較解説」の紹介でした。

