『パスワード探偵団』シリーズ作者・松原秀行さん死去 「青い鳥文庫」サイトで伝える
小説家の松原秀行さんが、2月18日に亡くなった。24日に講談社「青い鳥文庫」の公式サイトを通じて訃報を伝えた。
【写真】『パスワード探偵団』松原秀行さん死去 「青い鳥文庫」からメッセージ
サイトでは「青い鳥文庫で『パスワード探偵団』シリーズを書いてくださった松原秀行（まつばら・ひでゆき）先生が、2026年２月18日にお亡くなりになりました」と報告。
「たくさんの子どもたちに長いあいだ読まれてきた松原先生の作品は、これからもずっと、みなさんの心の中で生きつづけていくことと思います。松原先生が生み出した物語には、「なぞをとく楽しさ」や「友だちを大切にする気持ち」など、たくさんの思いがつまっていました。先生の本を読んで、“本が好きになった”という子も多いはずです」とつづった。
最後に「青い鳥文庫編集部一同、松原先生に心からのありがとうをお伝えするとともに、謹んでお悔み申し上げます。 講談社 青い鳥文庫編集部」と偲んだ。
