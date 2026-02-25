「鶴橋風月」「堂島ロール」の“最果て店”を調査 全国各地のご当地ロールが集結…今夜『ゼニガメ』
きょう25日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は 「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」で盛り上がる。
【写真】『ゼニガメ』に登場するベッキー
同番組は、ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。今回は、創業70余年、大阪のソウルフードとして親しまれるお好み焼き店「鶴橋風月」と、「堂島ロール」で知られる「パティスリーモンシェール」の本店から一番遠くにある店舗を徹底リサーチする。
まず、大阪・天王寺の本店を拠点に全77店舗を展開する「鶴橋風月」を調査。海外にも進出しており、そのうち1店舗はタイのバンコクにある。独自に進化を遂げたタイ店の特徴や、「認知度を広めたい」という日本人オーナーが思いを語る。
また、大阪堂島に本店を構える「パティスリーモンシェール」の最果て店も調査。野菜を使った地域限定ロールなど、スタジオには全国各地のご当地ロールが大集結する。現地でしか購入できない岡山、大阪、名古屋、静岡、関東、札幌の地域限定品とあって、甘いものに目がないゲストの的場浩司はご機嫌となる。
■出演者：
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：的場浩司、ベッキー、品川祐（品川庄司）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：さゆり（かつみ・さゆり）、井上裕介（NON STYLE）
