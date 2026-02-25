りくりゅう、これからペアでやりたいことをトーク 木原「りくちゃんとキャッチボール」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が25日、東京・日本外国特派員協会で記者会見を行った。外国特派員の歓声に似た出迎えに三浦と木原は自然と笑顔を浮かべた。
【写真】会見中もにこにこ…仲の良さを見せるりくりゅうペア
フィギュアスケート・ペアで初の金メダルを獲得したりくりゅう。会見の冒頭で三浦は「たくさんの方々に応援いただいて、現地にも足を運んでいただいて、本当にたくさんの応援ありがとうございました。ショートプログラムで大きなミスがあったんですけど、今までの7年間の自分たちを信じて諦めずに滑り切ることができたので、本当に金メダル、銀メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました」と話した。
木原は「オリンピック期間中、早朝だったと思いますけどもたくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。自分たちは心が折れそうになった瞬間にたくさんの方がお声をかけていただいて何とか立ち直ることができました。（折れそうになったのは）僕なんですけど（笑）。そして金メダルを獲得することができました。本当にありがとうございました」と笑顔で話していた。
これから、ごほうびとしてペアでやりたいことを質問された。三浦が「何かやりたいことある？」と水を向けると、木原は「休息が…」と本音がちらり。それでも木原は「りくちゃんとキャッチボール」と話していた。
