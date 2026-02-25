天皇皇后両陛下は、東日本大震災から15年の節目にあたり、3月下旬に岩手県と宮城県を4月上旬に福島県を訪問されると宮内庁が発表しました。長女の愛子さまも同行されます。

3月11日に東日本大震災から15年となるのを受け、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは3月25日と26日に岩手県の大槌町と大船渡市、宮城県の南三陸町と石巻市の被災地を訪問されます。

25日は岩手県の花巻空港に入り、大槌町文化交流センターで復興状況について説明を受けるほか、去年完成した「大槌町鎮魂の森」で犠牲者に花を手向けられます。

また、「大船渡市魚市場」で去年2月に発生した山火事の被災状況などについて説明を受け、震災と山火事両方で被災した住民らと懇談される予定です。

翌26日は、宮城県に移動し、南三陸町の「南三陸311メモリアル」を訪問し復興状況について説明を受けられます。

さらに、石巻市の「石巻南浜津波復興祈念公園」で犠牲者に花を手向け、「みやぎ東日本大震災津波伝承館」を視察し震災の被災者と懇談される予定です。

続いて、天皇皇后両陛下と愛子さまは4月6日と7日に、福島県の福島市、双葉町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、浪江町の被災地を訪問されます。6日は新幹線の特別列車で福島駅に到着し、福島県庁で復興状況について説明を受けるほか、双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」で犠牲者に花を手向け、被災者らと懇談される予定です。

翌7日は富岡町の「とみおかアーカイブ・ミュージアム」と浪江町の「道の駅なみえ」を視察し、復興状況について説明を受けられる予定です。

大熊町の「linkる大熊」では復興状況について説明を受けるほか、「大熊町立学び舎ゆめの森」を視察し被災者らと懇談されます。

両陛下が、東日本大震災の復興状況視察を主な目的として東北の被災3県を訪問されるのは即位後初めてです。

また、愛子さまが東日本大震災の被災3県を訪問されるのは初めてです。