元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）にVTR出演。驚くほど小食だという金メダリストを明かした。

元阪神・糸井嘉男氏がマスターを務める「純喫茶超人」。この日は、女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）と、レスリングの後輩で金メダリストの登坂絵莉さん（32）がゲスト出演し、トークで盛り上がった。

番組では「2人と交流のある人物」として、潮田玲子がVTRで登場。2人の素顔を語った。

「意外な一面」として潮田が挙げたのは吉田さん。「霊長類最強と言われてますけど乙女。それだけではなくて、すっごい小食なんです。本当にご飯を食べる量が少ない」と証言した。

一緒に食事をしても「もうお腹いっぱい」と先に食事を終えてしまうことがしばしばだという。

潮田は「お昼食べる時間がなかったら、おやつでもOKみたいな感じで。これ、結構意外じゃないですか？」と、吉田さんの素顔を明かしていた。

吉田さんは、潮田と仲が深まったきっかけについて「玲ちゃんが大阪に住んでいたとき、関西でのアスリート会に呼んでもらって、そこで泊まらせてもらったんです。で、ダブルベッドで一緒に寝た」と、驚きの経緯も振り返っていた。